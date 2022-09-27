«Бойові» виплати військовим під загрозою, - заступник міністра оборони Юрій Джигир





Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир, - пишуть



"І сьогодні цей символ - під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють, деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням в зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", - написав Джигир.



За його словами, такі вчинки є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави. Вони руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх чин. Вони руйнують впевненість ще непризваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною.



"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання - це те, над чим і треба будувати наш залізний купол", - наголосив Юрій Джигир.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові виплати українським військовим свідчать, що держава та громадяни віддають найбільшу шану бійцям, яким стало духу піти під ворожий вогонь. Проте наразі виплати опинилися під загрозою, бо ними "маніпулюють деякі свої ж люди".Про це заявив заступник міністра оборони, - пишуть Українські новини. "І сьогодні цей символ - під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють, деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням в зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", - написав Джигир.За його словами, такі вчинки є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави. Вони руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх чин. Вони руйнують впевненість ще непризваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною."Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання - це те, над чим і треба будувати наш залізний купол", - наголосив Юрій Джигир.

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