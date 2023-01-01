Співак з Луцька випустив нову пісню з символічним сенсом. ВІДЕО

Співак з Луцька випустив нову пісню з символічним сенсом. ВІДЕО
Співак з Луцька Олександр Положинський розповів про нову пісню, записану у співавторстві з музикантом, продюсером та волонтером Денисом Бреславським. Нова композиція має символічну назву «Спалахи».

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на співака.

«Вийшла нова пісня, яку вважаю дуже важливою. Створили ми її разом із Денисом Бреславським, писали дистанційно: я – в Києві, Денис – у Харкові. Символічно», – написав Положинський.

Як розповів співак, текст і виконання – Олександра Положинського. Музика – Дениса Бреславского, він же виступив і саунд-продюсером.

На студії Wood Records запис голосу зробив Михайло Лукʼяненко. А зведення й мастерінг на студії звукозапису М.А.R.T. реалізував Сергій Кондратьєв.


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Теги: Волинь, мистецтво
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