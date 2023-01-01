Співак з Луцька випустив нову пісню з символічним сенсом. ВІДЕО





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«Вийшла нова пісня, яку вважаю дуже важливою. Створили ми її разом із Денисом Бреславським, писали дистанційно: я – в Києві, Денис – у Харкові. Символічно», – написав Положинський.



Як розповів співак, текст і виконання – Олександра Положинського. Музика – Дениса Бреславского, він же виступив і саунд-продюсером.



На студії Wood Records запис голосу зробив Михайло Лукʼяненко. А зведення й мастерінг на студії звукозапису М.А.R.T. реалізував Сергій Кондратьєв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співак з Луцька Олександр Положинський розповів про нову пісню, записану у співавторстві з музикантом, продюсером та волонтером Денисом Бреславським. Нова композиція має символічну назву «Спалахи».Про це повідомляє ВСН , посилаючись на співака.«Вийшла нова пісня, яку вважаю дуже важливою. Створили ми її разом із Денисом Бреславським, писали дистанційно: я – в Києві, Денис – у Харкові. Символічно», – написав Положинський.Як розповів співак, текст і виконання – Олександра Положинського. Музика – Дениса Бреславского, він же виступив і саунд-продюсером.На студії Wood Records запис голосу зробив Михайло Лукʼяненко. А зведення й мастерінг на студії звукозапису М.А.R.T. реалізував Сергій Кондратьєв.

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