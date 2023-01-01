Зеленський затвердив санкції проти Азарова, Царьова та інших прихвостнів росії
Сьогодні, 01:15
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України.
Рішення запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Відповідний указ №758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з указом, санкції зокрема торкнуться:
експрем'єр-міністра України Миколи Азарова;
ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника;
колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.
Крім них, до санкційного списку потрапили:
глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов;
голова так званої "ЛНР" Леонід Пасічник;
депутата Держдуми РФ Дмитро Саблін;
російський пропагандист Юрій Кот.
Пакет санкцій передбачає:
блокування активів,
повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,
запобігання виведенню капіталів за межі України,
призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,
заборону участі в приватизації, оренді державного майна,
заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб,
заборону на здійснення угод із цінними паперами,
заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій,
заборону на збільшення розміру статутного капіталу.
Термін дії санкцій - 10 років.
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Рішення запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Відповідний указ №758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з указом, санкції зокрема торкнуться:
експрем'єр-міністра України Миколи Азарова;
ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника;
колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.
Крім них, до санкційного списку потрапили:
глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов;
голова так званої "ЛНР" Леонід Пасічник;
депутата Держдуми РФ Дмитро Саблін;
російський пропагандист Юрій Кот.
Пакет санкцій передбачає:
блокування активів,
повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,
запобігання виведенню капіталів за межі України,
призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,
заборону участі в приватизації, оренді державного майна,
заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб,
заборону на здійснення угод із цінними паперами,
заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій,
заборону на збільшення розміру статутного капіталу.
Термін дії санкцій - 10 років.
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