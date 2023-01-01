У Луцьку п'яний водій «підрізав» авто поліцейських. ВІДЕО

У Луцьку нетверезий водій не надав перевагу в русі службовому авто патрульних, керманича спіймали.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Під час патрулювання вулицею Володимирська, що у Луцьку керманич автомобіля ВАЗ не надав переваги у русі службовому транспортному засобу патрульних.Поліцейські подали керманичу сигнал про зупинку, той зупинився та вийшов з авто. Під час спілкування із чоловіком, у нього інспектори виявили ознаки алкогольного спʼяніння, тож запропонували йому пройти огляд на місці. Прилад Драгер показав результат 1,98 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП.