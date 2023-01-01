У Луцьку горить квартира
Сьогодні, 22:09
У Луцьку, в районі залізничного вокзалу, - у житловому комплексі «Оберіг» сталася пожежа.
Про це повідомляє ІА «Конкурент», з посиланням на очевидців.
За попередньою інформацією свідків, горить квартира в ЖК «Оберіг» на вулиці Арцеулова, 6. На місці є рятувальники. Пожежа сталась близько 20:00.
Чи є потерпілі, поки не відомо. На місці працює «швидка».
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Про це повідомляє ІА «Конкурент», з посиланням на очевидців.
За попередньою інформацією свідків, горить квартира в ЖК «Оберіг» на вулиці Арцеулова, 6. На місці є рятувальники. Пожежа сталась близько 20:00.
Чи є потерпілі, поки не відомо. На місці працює «швидка».
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