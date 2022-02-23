Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
Сьогодні, 21:56
На Волині сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків та вантажівки.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
18 листопада у селі Копачівка на вулиці Центральній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.
Патрульні зʼясували, що керманич Chery Amulet рухаючись по другорядній дорозі не надав перевагу у русі вантажівці марки Mercedes-Benz Atego.
Через зіткнення легковик відкинуло в сторону де він здійснив ще одне зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 200, який зупинився, щоб надати перевагу у русі іншим транспортним засобам.
Автівки отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди не травмувалися.
На 50-річного чоловіка, що порушив правила дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
18 листопада у селі Копачівка на вулиці Центральній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.
Патрульні зʼясували, що керманич Chery Amulet рухаючись по другорядній дорозі не надав перевагу у русі вантажівці марки Mercedes-Benz Atego.
Через зіткнення легковик відкинуло в сторону де він здійснив ще одне зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 200, який зупинився, щоб надати перевагу у русі іншим транспортним засобам.
Автівки отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди не травмувалися.
На 50-річного чоловіка, що порушив правила дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку горить квартира
Сьогодні, 22:09
Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Рідні пів року чекали звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Саливончика
Сьогодні, 20:35
Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 20:00