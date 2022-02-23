Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО

Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
На Волині сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків та вантажівки.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

18 листопада у селі Копачівка на вулиці Центральній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.
Патрульні зʼясували, що керманич Chery Amulet рухаючись по другорядній дорозі не надав перевагу у русі вантажівці марки Mercedes-Benz Atego.

Через зіткнення легковик відкинуло в сторону де він здійснив ще одне зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 200, який зупинився, щоб надати перевагу у русі іншим транспортним засобам.

Автівки отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди не травмувалися.

На 50-річного чоловіка, що порушив правила дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горить квартира
Сьогодні, 22:09
Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Був фельдшером, але мріяв про військову форму: історія головного сержанта 14 ОМБР
Сьогодні, 21:13
Рідні пів року чекали звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Саливончика
Сьогодні, 20:35
Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
23 лютий, 2022, 21:01
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 2021, 09:15
У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО
09 липень, 2019, 17:25
У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault
08 березень, 2019, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горить квартира
Сьогодні, 22:09
 0
Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
Сьогодні, 21:56
 0
Був фельдшером, але мріяв про військову форму: історія головного сержанта 14 ОМБР
Сьогодні, 21:13
 0
Рідні пів року чекали звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Саливончика
Сьогодні, 20:35
 0
Волинь засипить снігом: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8