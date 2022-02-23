Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО

На Волині сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків та вантажівки.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.18 листопада у селі Копачівка на вулиці Центральній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.Патрульні зʼясували, що керманич Chery Amulet рухаючись по другорядній дорозі не надав перевагу у русі вантажівці марки Mercedes-Benz Atego.Через зіткнення легковик відкинуло в сторону де він здійснив ще одне зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 200, який зупинився, щоб надати перевагу у русі іншим транспортним засобам.Автівки отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди не травмувалися.На 50-річного чоловіка, що порушив правила дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.