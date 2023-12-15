Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині

Поліцейські офіцери громади взяли під опіку тварин на покинутій кінній фермі на Харківщині.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.28 породистих скакунів залишися фактично без господаря. Їжу для них допомагають роздобути поліцейські офіцери Старосалтівської громадита, а доглядає за ними конюх.Правоохоронці з серпня 2023 року почали працювати у громаді і одразу дізналися про покинутих тварин. Після окупації господар покинув ферму та виїхав до російської федерації. З тваринами залишився лише конюх, він працює тут вже 12 років.«Я не міг, але і самому було важко давати раду. На щастя, Денис з Дімою почали допомагати. Вони домовляються з місцевими фермерами, волонтерами. Привозять сіно, овес, сіль», - розповідає Олексій.Найважче тут взимку. Раніше стайні опалювалися, а тепер немає дров. Через влучання приміщення частково зруйноване.«Ми з хлопцями-поліцейськими своїми силами підлатали дах, вікна плівкою забили. Але все одно холодно. Вода замерзає. Доводиться розморожувати, щоб напоїти коней. Літом легше. Вони самі пасуться. Дуже потрібна їжа для коней. Буває таке, що вони два дні їдять, а потім два дні стоять голодні, бо ніде узяти їжу», - поділився чоловік проблемами.Внаслідок обстрілів загинуло лоша, уламком поранило кобилу. Поранена тварина досі повністю не одужала через уламок, який залишився у її тілі. Дмитро та Денис вже знайшли ветеринара, який погодився оглянути тварину.Поліцейські кажуть, що юридично наразі вирішити питання з конями не можна, бо у них є власник, а той забрав всі документи. Люди пропонували забрати коней по одному або по два, але віддати комусь просто так їх неможливо. Тому Дмитро та Денис вирішили, що єдиний вихід – це доглядати за тваринами.