Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму
Сьогодні, 10:39
На допомогу мешканцям села Погіньки на Волині прийшли рятувальники, які дістали з вигрібної ями коня.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився у селі Погіньки Голобської громади. Працівники 21 ДПРП виїжджали на порятунок тварині - у вигрібну яму провалився кінь.
Вони розкопали яму, відкачали воду дренажним насосом й за допомогою мотузки й буксирувального троса витягнули коня з пастки.
Нагадаємо, через необережність з вогнем невстановлених осіб трапилася пожежа в господарській споруді в с. Воєгоща Камінь-Каширської громади
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився у селі Погіньки Голобської громади. Працівники 21 ДПРП виїжджали на порятунок тварині - у вигрібну яму провалився кінь.
Вони розкопали яму, відкачали воду дренажним насосом й за допомогою мотузки й буксирувального троса витягнули коня з пастки.
Нагадаємо, через необережність з вогнем невстановлених осіб трапилася пожежа в господарській споруді в с. Воєгоща Камінь-Каширської громади
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