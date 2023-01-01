Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму

Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму
На допомогу мешканцям села Погіньки на Волині прийшли рятувальники, які дістали з вигрібної ями коня.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився у селі Погіньки Голобської громади. Працівники 21 ДПРП виїжджали на порятунок тварині - у вигрібну яму провалився кінь.

Вони розкопали яму, відкачали воду дренажним насосом й за допомогою мотузки й буксирувального троса витягнули коня з пастки.
Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму
Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму

Нагадаємо, через необережність з вогнем невстановлених осіб трапилася пожежа в господарській споруді в с. Воєгоща Камінь-Каширської громади

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Теги: рятувальники, Волинь
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