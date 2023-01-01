Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.



Інцидент трапився у селі Погіньки Голобської громади. Працівники 21 ДПРП виїжджали на порятунок тварині - у вигрібну яму провалився кінь.



Вони розкопали яму, відкачали воду дренажним насосом й за допомогою мотузки й буксирувального троса витягнули коня з пастки.



Нагадаємо, через необережність з вогнем невстановлених осіб трапилася пожежа в господарській споруді в с. Воєгоща Камінь-Каширської громади

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На допомогу мешканцям села Погіньки на Волині прийшли рятувальники, які дістали з вигрібної ями коня.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Інцидент трапився у селі Погіньки Голобської громади. Працівники 21 ДПРП виїжджали на порятунок тварині - у вигрібну яму провалився кінь.Вони розкопали яму, відкачали воду дренажним насосом й за допомогою мотузки й буксирувального троса витягнули коня з пастки.Нагадаємо, через необережність з вогнем невстановлених осібв господарській споруді в с. Воєгоща Камінь-Каширської громади

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