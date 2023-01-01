Курс валют у Луцьку 9 грудня

Курс валют у Луцьку 9 грудня
8 грудня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.70.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.16, а продають за 40.70.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.35.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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