Курс валют у Луцьку 9 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.16, а продають за 40.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.35.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 грудня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.70.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.16, а продають за 40.70.Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.35.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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