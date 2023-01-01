Обірвалося життя офіцера з Волині Руслана Євчука

Обірвалося життя офіцера з Волині Руслана Євчука
Волонтери сповістили, що зупинилося серце волинського офіцера авіації Руслана Євчука.

Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, колишня заступниця начальника ГУНП Волині Наталія Пасічник.

«Бракує слів… Про дату та час зустрічі Героя, а також чин похорону буде повідомлено додатково», - зазначила Пасічник.

«Легких хмаринок, офіцере! Тримай стрій у Небесах, які ти дуже любив!» - додала вона.

«Наша авіація втратила ще одного воїна, країна захисника неба, а ми втратили друга... Не можу повірити і не хочу... Легкої дороги у засвіти , Руслан Євчук! Ти любив небо, нехай воно прийме ще одного воїна... Вічна пам'ять і слава! Щирі співчуття родині!» - написала волонтерка Інна Голдованська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні просять волинян бути обачними: на дорогах – халепа
Сьогодні, 10:03
Курс валют у Луцьку 9 грудня
Сьогодні, 09:50
Обірвалося життя офіцера з Волині Руслана Євчука
Сьогодні, 09:06
В Укрпошті розпочали продаж філабонементу на 2024 рік
Сьогодні, 08:20
На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників
Сьогодні, 07:19
Схожі новини
Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин Знову втрата: на війні загинув лучанин Юрій Волошин
08 грудень, 18:05
На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем
08 грудень, 17:31
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
08 грудень, 16:08
44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України 44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України
08 грудень, 15:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійці ДСНС на Волині врятували коня, який провалився у вигрібну яму
Сьогодні, 10:39
 0
Патрульні просять волинян бути обачними: на дорогах – халепа
Сьогодні, 10:03
 0
Курс валют у Луцьку 9 грудня
Сьогодні, 09:50
 0
Обірвалося життя офіцера з Волині Руслана Євчука
Сьогодні, 09:06
 0
В Укрпошті розпочали продаж філабонементу на 2024 рік
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8