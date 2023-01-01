Обірвалося життя офіцера з Волині Руслана Євчука

Волонтери сповістили, що зупинилося серце волинського офіцера авіації Руслана Євчука.Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, колишня заступниця начальника ГУНП Волині«Бракує слів… Про дату та час зустрічі Героя, а також чин похорону буде повідомлено додатково», - зазначила Пасічник.«Легких хмаринок, офіцере! Тримай стрій у Небесах, які ти дуже любив!» - додала вона.«Наша авіація втратила ще одного воїна, країна захисника неба, а ми втратили друга... Не можу повірити і не хочу... Легкої дороги у засвіти , Руслан Євчук! Ти любив небо, нехай воно прийме ще одного воїна... Вічна пам'ять і слава! Щирі співчуття родині!» - написала волонтерка