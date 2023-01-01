На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників
Сьогодні, 07:19
У Центрі позашкільної освіти в Луцьку 8 грудня розпочався Всеукраїнський конкурс з історико-технічного стендового моделювання. На захід, який вперше за чотири роки проводять не онлайн, а офлайн, з'їхалися майже пів сотні учасників із восьми областей.
Як розповів Суспільному головний суддя конкурсу Сергій Красовський, на конкурсі діє виставка моделей автомобілів, кораблів, літаків та інших стендових виробів. Усього — 135 моделей у різних номінаціях.
Зі слів судді, за 20 років проведення конкурсу масштаби та кількість учасників зменшилися.
"Зазвичай приїжджало близько 14 команд із різних регіонів України, а зараз вісім. Раніше було 300-400 моделей в номінаціях і категоріях: авіація, судномоделювання, автотехніка, космос, фігури, діорами. Безліч номінацій, пластикові фігури, паперові моделі, саморобні – різноманітні", — сказав Сергій Красовський.
Учасниця конкурсу Аня Помазун із Луцька розповіла, що представить стендову модель корабля. "Я на цю виставку паяла, робила корабель, зачищувала його, красила, приклеювала. Робила з братом, але в більшості деталі робила сама", — каже дічинка.
Мама учасниці Олена Помазун розповіла: її двійнята відвідують гуртки в Центрі позашкільної освіти, відколи їм виповнилося 3,5 роки.
"Прийшли на перший гурток — це на танці, а потім на малювання. Вони ходять на однакові, між собою не ділять і на в’язання ходять разом, і на судномоделювання, і на автомоделювання, і на новий гурток літакобудування", — сказала жінка.
Переможець Житомирської обласної виставки технічних моделей Олександр Чижевський каже: приїхав на конкурс разом із керівником та чотирма гуртківцями. З його слів, займається технічним моделюванням уже декілька років.
"Ми привезли ми сюди різні моделі техніки: бронетехніка, авіатехніка, реактивна та гвинтова техніка, ще привезли флот, моделі з паперу та фігурки", — сказав хлопець.
Виставка-конкурс у Центрі позашкільної освіти Луцька триватиме впродовж трьох днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповів Суспільному головний суддя конкурсу Сергій Красовський, на конкурсі діє виставка моделей автомобілів, кораблів, літаків та інших стендових виробів. Усього — 135 моделей у різних номінаціях.
Зі слів судді, за 20 років проведення конкурсу масштаби та кількість учасників зменшилися.
"Зазвичай приїжджало близько 14 команд із різних регіонів України, а зараз вісім. Раніше було 300-400 моделей в номінаціях і категоріях: авіація, судномоделювання, автотехніка, космос, фігури, діорами. Безліч номінацій, пластикові фігури, паперові моделі, саморобні – різноманітні", — сказав Сергій Красовський.
Учасниця конкурсу Аня Помазун із Луцька розповіла, що представить стендову модель корабля. "Я на цю виставку паяла, робила корабель, зачищувала його, красила, приклеювала. Робила з братом, але в більшості деталі робила сама", — каже дічинка.
Мама учасниці Олена Помазун розповіла: її двійнята відвідують гуртки в Центрі позашкільної освіти, відколи їм виповнилося 3,5 роки.
"Прийшли на перший гурток — це на танці, а потім на малювання. Вони ходять на однакові, між собою не ділять і на в’язання ходять разом, і на судномоделювання, і на автомоделювання, і на новий гурток літакобудування", — сказала жінка.
Переможець Житомирської обласної виставки технічних моделей Олександр Чижевський каже: приїхав на конкурс разом із керівником та чотирма гуртківцями. З його слів, займається технічним моделюванням уже декілька років.
"Ми привезли ми сюди різні моделі техніки: бронетехніка, авіатехніка, реактивна та гвинтова техніка, ще привезли флот, моделі з паперу та фігурки", — сказав хлопець.
Виставка-конкурс у Центрі позашкільної освіти Луцька триватиме впродовж трьох днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників
Сьогодні, 07:19
Росія роками стежила за українцями онлайн: усі подробиці
Сьогодні, 05:18
Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей
Сьогодні, 01:30
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00