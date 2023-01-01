На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників





Як розповів Сергій Красовський, на конкурсі діє виставка моделей автомобілів, кораблів, літаків та інших стендових виробів. Усього — 135 моделей у різних номінаціях.



Зі слів судді, за 20 років проведення конкурсу масштаби та кількість учасників зменшилися.



"Зазвичай приїжджало близько 14 команд із різних регіонів України, а зараз вісім. Раніше було 300-400 моделей в номінаціях і категоріях: авіація, судномоделювання, автотехніка, космос, фігури, діорами. Безліч номінацій, пластикові фігури, паперові моделі, саморобні – різноманітні", — сказав Сергій Красовський.



Учасниця конкурсу Аня Помазун із Луцька розповіла, що представить стендову модель корабля. "Я на цю виставку паяла, робила корабель, зачищувала його, красила, приклеювала. Робила з братом, але в більшості деталі робила сама", — каже дічинка.



Мама учасниці Олена Помазун розповіла: її двійнята відвідують гуртки в Центрі позашкільної освіти, відколи їм виповнилося 3,5 роки.



"Прийшли на перший гурток — це на танці, а потім на малювання. Вони ходять на однакові, між собою не ділять і на в’язання ходять разом, і на судномоделювання, і на автомоделювання, і на новий гурток літакобудування", — сказала жінка.



Переможець Житомирської обласної виставки технічних моделей Олександр Чижевський каже: приїхав на конкурс разом із керівником та чотирма гуртківцями. З його слів, займається технічним моделюванням уже декілька років.



"Ми привезли ми сюди різні моделі техніки: бронетехніка, авіатехніка, реактивна та гвинтова техніка, ще привезли флот, моделі з паперу та фігурки", — сказав хлопець.



Виставка-конкурс у Центрі позашкільної освіти Луцька триватиме впродовж трьох днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі позашкільної освіти в Луцьку 8 грудня розпочався Всеукраїнський конкурс з історико-технічного стендового моделювання. На захід, який вперше за чотири роки проводять не онлайн, а офлайн, з'їхалися майже пів сотні учасників із восьми областей.Як розповів Суспільному головний суддя конкурсу, на конкурсі діє виставка моделей автомобілів, кораблів, літаків та інших стендових виробів. Усього — 135 моделей у різних номінаціях.Зі слів судді, за 20 років проведення конкурсу масштаби та кількість учасників зменшилися."Зазвичай приїжджало близько 14 команд із різних регіонів України, а зараз вісім. Раніше було 300-400 моделей в номінаціях і категоріях: авіація, судномоделювання, автотехніка, космос, фігури, діорами. Безліч номінацій, пластикові фігури, паперові моделі, саморобні – різноманітні", — сказав Сергій Красовський.Учасниця конкурсуіз Луцька розповіла, що представить стендову модель корабля. "Я на цю виставку паяла, робила корабель, зачищувала його, красила, приклеювала. Робила з братом, але в більшості деталі робила сама", — каже дічинка.Мама учасницірозповіла: її двійнята відвідують гуртки в Центрі позашкільної освіти, відколи їм виповнилося 3,5 роки."Прийшли на перший гурток — це на танці, а потім на малювання. Вони ходять на однакові, між собою не ділять і на в’язання ходять разом, і на судномоделювання, і на автомоделювання, і на новий гурток літакобудування", — сказала жінка.Переможець Житомирської обласної виставки технічних моделейкаже: приїхав на конкурс разом із керівником та чотирма гуртківцями. З його слів, займається технічним моделюванням уже декілька років."Ми привезли ми сюди різні моделі техніки: бронетехніка, авіатехніка, реактивна та гвинтова техніка, ще привезли флот, моделі з паперу та фігурки", — сказав хлопець.Виставка-конкурс у Центрі позашкільної освіти Луцька триватиме впродовж трьох днів.

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