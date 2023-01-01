На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників

На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників
У Центрі позашкільної освіти в Луцьку 8 грудня розпочався Всеукраїнський конкурс з історико-технічного стендового моделювання. На захід, який вперше за чотири роки проводять не онлайн, а офлайн, з'їхалися майже пів сотні учасників із восьми областей.

Як розповів Суспільному головний суддя конкурсу Сергій Красовський, на конкурсі діє виставка моделей автомобілів, кораблів, літаків та інших стендових виробів. Усього — 135 моделей у різних номінаціях.

Зі слів судді, за 20 років проведення конкурсу масштаби та кількість учасників зменшилися.

"Зазвичай приїжджало близько 14 команд із різних регіонів України, а зараз вісім. Раніше було 300-400 моделей в номінаціях і категоріях: авіація, судномоделювання, автотехніка, космос, фігури, діорами. Безліч номінацій, пластикові фігури, паперові моделі, саморобні – різноманітні", — сказав Сергій Красовський.

Учасниця конкурсу Аня Помазун із Луцька розповіла, що представить стендову модель корабля. "Я на цю виставку паяла, робила корабель, зачищувала його, красила, приклеювала. Робила з братом, але в більшості деталі робила сама", — каже дічинка.

Мама учасниці Олена Помазун розповіла: її двійнята відвідують гуртки в Центрі позашкільної освіти, відколи їм виповнилося 3,5 роки.

"Прийшли на перший гурток — це на танці, а потім на малювання. Вони ходять на однакові, між собою не ділять і на в’язання ходять разом, і на судномоделювання, і на автомоделювання, і на новий гурток літакобудування", — сказала жінка.

Переможець Житомирської обласної виставки технічних моделей Олександр Чижевський каже: приїхав на конкурс разом із керівником та чотирма гуртківцями. З його слів, займається технічним моделюванням уже декілька років.

"Ми привезли ми сюди різні моделі техніки: бронетехніка, авіатехніка, реактивна та гвинтова техніка, ще привезли флот, моделі з паперу та фігурки", — сказав хлопець.

Виставка-конкурс у Центрі позашкільної освіти Луцька триватиме впродовж трьох днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Стендове моделювання, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників
Сьогодні, 07:19
Росія роками стежила за українцями онлайн: усі подробиці
Сьогодні, 05:18
Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація
Сьогодні, 03:11
Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей
Сьогодні, 01:30
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку готуються до оформлення головних ялинок: оголосили конкурс У Луцьку готуються до оформлення головних ялинок: оголосили конкурс
05 листопад, 23:34
Троє волинянок перемогли на міжнародних змаганнях з надання першої медичної допомоги Троє волинянок перемогли на міжнародних змаганнях з надання першої медичної допомоги
02 листопад, 23:46
Волинські студентки перемогли на міжнародному конкурсі в Литві Волинські студентки перемогли на міжнародному конкурсі в Литві
31 жовтень, 08:25
У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО
30 жовтень, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На конкурс зі стендового моделювання до Луцька з'їхалися пів сотні учасників
Сьогодні, 07:19
 0
Росія роками стежила за українцями онлайн: усі подробиці
Сьогодні, 05:18
 0
Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація
Сьогодні, 03:11
 0
Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей
Сьогодні, 01:30
 0
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8