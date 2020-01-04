Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація
У центрі Луцька, на вулиці Лесі Українки сяє святкові світлові декорації. Світлини опублікувало видання ВСН.

Нагадаємо, днями у місті почали монтаж святкової ілюмінації. Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані та вздовж вулиці Лесі Українки.

Власники кавʼярень та ресторанів прикрасили входи гірляндами, а дерева різдвяно-новорічними декораціями, створюючи атмосферу свята.

На локації мешканці та гості міста можуть зробити пам’ятні фото.
Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація

Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ілюмінація, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація
Сьогодні, 03:11
Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей
Сьогодні, 01:30
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині рідним загиблих воїнів вручили їхні нагороди
08 грудень, 23:42
Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища
08 грудень, 23:12
Схожі новини
Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО
04 січень, 2020, 20:42
На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО На головній пішохідній вулиці Луцька засяяла алея різдвяних янголів. ФОТО
27 грудень, 2019, 18:44
Новорічне оздоблення Луцька коштуватиме бюджету 600 тисяч Новорічне оздоблення Луцька коштуватиме бюджету 600 тисяч
04 грудень, 2018, 05:23
На луцьких вулицях з'явиться нова ілюмінація На луцьких вулицях з'явиться нова ілюмінація
03 грудень, 2018, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація
Сьогодні, 03:11
 0
Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей
Сьогодні, 01:30
 0
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині рідним загиблих воїнів вручили їхні нагороди
08 грудень, 23:42
 0
Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища
08 грудень, 23:12
 0
Медіа
відео
1/8