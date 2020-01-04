Усе сяє: як у Луцьку в темну пору доби виглядає новорічна ілюмінація
Сьогодні, 03:11
У центрі Луцька, на вулиці Лесі Українки сяє святкові світлові декорації. Світлини опублікувало видання ВСН.
Нагадаємо, днями у місті почали монтаж святкової ілюмінації. Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані та вздовж вулиці Лесі Українки.
Власники кавʼярень та ресторанів прикрасили входи гірляндами, а дерева різдвяно-новорічними декораціями, створюючи атмосферу свята.
На локації мешканці та гості міста можуть зробити пам’ятні фото.
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Нагадаємо, днями у місті почали монтаж святкової ілюмінації. Сяючі арки та ангелів встановили на Театральному майдані та вздовж вулиці Лесі Українки.
Власники кавʼярень та ресторанів прикрасили входи гірляндами, а дерева різдвяно-новорічними декораціями, створюючи атмосферу свята.
На локації мешканці та гості міста можуть зробити пам’ятні фото.
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