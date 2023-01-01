9 грудня на Волині: гортаючи календар

9 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 грудня святкує майстриня з Луцька, яка вишиває ікони Юлія Токарська (на фото).

Також у цей день особисте свято у волонтерки Тетяни Білінскі та депутата Волинської обласної ради, воїна ЗСУ Олександра Пирожика.

Віряни за новим календарем 9 грудня святкують зачаття праведною Анною Пресвятою.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Степан, Володимир, Олександр, Анна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).

У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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