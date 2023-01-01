На Волині рідним загиблих воїнів вручили їхні нагороди

На Волині рідним загиблих воїнів вручили їхні нагороди
Жителів Любешівської громади Бориса Марчика і Валерія Швирида, які загинули на війні у червні 2022 року, посмертно удостоїли високих державних нагород.

У п’ятницю, 8 грудня, рідним захисників вручили їхні нагороди, – пише газета Нове життя.

Начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич висловили співчуття та слова подяки для рідних загиблих мужніх воїнів.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоєно Борису Марчику, його вручили дружині та доньці воїна.

Медаль «За військову службу Україні» посмертно удостоєний Валерій Швирид, її вручили старшому сину захисника.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой, нагорорди
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