Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища

Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища
У п’ятницю, 8 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Національного військового меморіального військового кладовища. Його розташують у селі Гатному Київської області.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт підтримали 303 депутати.

Згідно з документом, який ухвалили депутати, зміниться місцезнаходження Національного військового меморіального кладовища.

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища в Києві.

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Теги: Кладовище, парламент
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