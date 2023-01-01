Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища





Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.



Цей законопроєкт підтримали 303 депутати.



Згідно з документом, який ухвалили депутати, зміниться місцезнаходження Національного військового меморіального кладовища.



Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища в Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 8 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Національного військового меморіального військового кладовища. Його розташують у селі Гатному Київської області.Про це повідомив нардепЦей законопроєкт підтримали 303 депутати.Згідно з документом, який ухвалили депутати, зміниться місцезнаходження Національного військового меморіального кладовища.Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища в Києві.

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