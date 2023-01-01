Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища
08 грудень, 23:12
У п’ятницю, 8 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Національного військового меморіального військового кладовища. Його розташують у селі Гатному Київської області.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Цей законопроєкт підтримали 303 депутати.
Згідно з документом, який ухвалили депутати, зміниться місцезнаходження Національного військового меморіального кладовища.
Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища в Києві.
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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Цей законопроєкт підтримали 303 депутати.
Згідно з документом, який ухвалили депутати, зміниться місцезнаходження Національного військового меморіального кладовища.
Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища в Києві.
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