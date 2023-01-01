У селі на Волині через ожеледицю мешканці не змогли гідно провести в останню путь Героя

У селі на Волині через ожеледицю мешканці не змогли гідно провести в останню путь Героя
У селі Хорлупи Підгайцівської громади через непосипану протиожеледною сумішшю дорогу, односельчани не змогли гідно провести в останню дорогу Героя.

У соцмережах мешканка села Хорлупи опублікувала відео, де «подякувала» службам, що турбуються про автошляхи. Мовляв, через непосипану дорогу автобус зʼїхав зі шляху і замість прощання, люди мусили штовхати транспорт, інформує ВСН.

«Завдяки вам, ми не могли гідно провести в останню дорогу Героя, нашого односельчанина. Не зважаючи на енну кількість звертань щоб відповідні служби посипали дорогу, допомоги так і не дочекались», – поділилася в соцмережах мешканка.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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