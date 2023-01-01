У Луцьку працівники ТЦК прийшли в спортзали
Сьогодні, 21:22
У Луцьку працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки помітили у тренажерному залі «Інтератлетика».
Зокрема, у мережі публікують відео роботи військкомів у спортзалі.
У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» працівниця тренажерного залу сказала, що така інформація є. Додала, що краще поговорити з директором, бо «зараз вже пізно, вечір. Наберіть завтра».
Також заходили у LimeFit та SportLife.
Зазначимо, що вже кілька днів поспіль в інтернеті з'являються відео рейдів представників ТЦК у тренажерних залах різних міст – це Київ, Дніпро і Ужгород. Вони там вручають повістки чоловікам.
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Зокрема, у мережі публікують відео роботи військкомів у спортзалі.
У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» працівниця тренажерного залу сказала, що така інформація є. Додала, що краще поговорити з директором, бо «зараз вже пізно, вечір. Наберіть завтра».
Також заходили у LimeFit та SportLife.
Зазначимо, що вже кілька днів поспіль в інтернеті з'являються відео рейдів представників ТЦК у тренажерних залах різних міст – це Київ, Дніпро і Ужгород. Вони там вручають повістки чоловікам.
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