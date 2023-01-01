У Луцьку працівники ТЦК прийшли в спортзали





Зокрема, у мережі публікують відео роботи військкомів у спортзалі.



У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині



Також заходили у LimeFit та SportLife.



Зазначимо, що вже кілька днів поспіль в інтернеті з'являються відео рейдів представників ТЦК у тренажерних залах різних міст – це Київ, Дніпро і Ужгород. Вони там вручають повістки чоловікам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки помітили у тренажерному залі «Інтератлетика».Зокрема, у мережі публікують відео роботи військкомів у спортзалі.У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» працівниця тренажерного залу сказала, що така інформація є. Додала, що краще поговорити з директором, бо «зараз вже пізно, вечір. Наберіть завтра».Також заходили у LimeFit та SportLife.Зазначимо, що вже кілька днів поспіль в інтернеті з'являються відео рейдів представників ТЦК у тренажерних залах різних міст – це Київ, Дніпро і Ужгород. Вони там вручають повістки чоловікам.

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