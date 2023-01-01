Коли у луцьких школах з’являться металошукачі та чергуватимуть поліцейські





Про це повідомляє телеканал



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у четвер, 7 грудня, анонсував впровадження комплексу заходів, покликаних допомогти сформувати безпечне освітнє середовище в Україні.



«Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей», – написав міністр.



Окрім того, він зазначив, що у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.



Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у коментарі заявив, що готові впроваджувати зміни.



«Це поки що Клименко заявив, ще немає ніяких розпорядчих документів, які б давали можливість нам щось робити. Ну, а також в наших закладах освіти, вже в кожному закладі є тривожні кнопки. Тобто, вже перший крок до цього є. Що буде далі? Будуть розпорядчі документи для того, щоб реагувати діяти – тоді будемо діяти», – зазначив він.

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