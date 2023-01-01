Коли у луцьких школах з’являться металошукачі та чергуватимуть поліцейські
Сьогодні, 22:45
У луцьких школах покине не буде металошукачів та чергувань поліцейських, однак вже невдовзі це може змінитись.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у четвер, 7 грудня, анонсував впровадження комплексу заходів, покликаних допомогти сформувати безпечне освітнє середовище в Україні.
«Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей», – написав міністр.
Окрім того, він зазначив, що у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.
Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у коментарі заявив, що готові впроваджувати зміни.
«Це поки що Клименко заявив, ще немає ніяких розпорядчих документів, які б давали можливість нам щось робити. Ну, а також в наших закладах освіти, вже в кожному закладі є тривожні кнопки. Тобто, вже перший крок до цього є. Що буде далі? Будуть розпорядчі документи для того, щоб реагувати діяти – тоді будемо діяти», – зазначив він.
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Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у четвер, 7 грудня, анонсував впровадження комплексу заходів, покликаних допомогти сформувати безпечне освітнє середовище в Україні.
«Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей», – написав міністр.
Окрім того, він зазначив, що у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.
Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у коментарі заявив, що готові впроваджувати зміни.
«Це поки що Клименко заявив, ще немає ніяких розпорядчих документів, які б давали можливість нам щось робити. Ну, а також в наших закладах освіти, вже в кожному закладі є тривожні кнопки. Тобто, вже перший крок до цього є. Що буде далі? Будуть розпорядчі документи для того, щоб реагувати діяти – тоді будемо діяти», – зазначив він.
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