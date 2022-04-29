У Луцьку роздали 550 пакунків із теплим одягом від ЮНІСЕФ

У Луцьку роздали 550 пакунків із теплим одягом від ЮНІСЕФ
8 грудня дітям з багатодітних сімей і родини переселенців у Луцьку роздали 550 пакунків із теплим одягом від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як розповів Суспільному партнер благодійників Микола Забейда, також до наборів входять засоби гігієни. З його слів, списки, тих, хто отримає пакунки, формувались управлінням соціального захисту.

Роздача допомоги розпочалася о 09:00 і тривала до 16:00.

"Був проведений моніторинг, щоб переглянути, що вони потребують, і згідно цього надати їм допомогу. Були продзвонені люди, домовлені на певну годину, що вони прийдуть на отримання допомоги ", — сказав Микола Забейда.

Переселенка із Маріуполя Олена Гончар прийшла на роздачу наборів разом із чотирирічною донькою Дариною.

"Потребуємо зимовий комбінезон у садочок і взуття., рукавички. Нам зателефонували із Департаменту соціальної підтримки, запросили на п’ятницю", — каже переселенка.

Поки батьки стояли у черзі, діти забавлялися в ігровому куточку. Психологиня Наталія Павловська розповіла, на майстерклас зареєструвалися 43 учасники.

Зі слів Миколи Забейди, дистрибуція зимового одягу відбулася за підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA). Роздачу теплих речей благодійники розпочали два тижні тому, побували уже в 10 громадах Волині. Планують побувати із благодійною допомогою ще у семи населених пунктах на Волині.

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Теги: Одяг, Луцьк
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