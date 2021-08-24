Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей

Артист з Луцька MONATIK презентував свою книгу для дітей
Співак Монатік, який родом з Луцька, презентував свій перший літературний твір «Книга мрій».

«Я писав «Книгу мрій» з любов'ю, теплом і вірою в мрії ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну», – поділився зірковий лучанин у соцмережах, передає Конкурент.

На презентацію підтримати співака прийшли його сини, дружина та друзі. Монатік поділився, що цінує усіх, хто його підтримав у цій письменницькій справі.

«Перечитуючи її сьогодні дітям, сам собі нагадую важливі речі, які мало не забув. Занурившись у світ великої та страшної війни, світ мрій має ймовірність згасати. Ця книга спонукає його знову засяяти, не дивлячись ні на що. Адже мріяти так важливо!

Довгоочікувана подія — презентація тої самої «Книги мрій», над якою дуже довго працював, нарешті здійснилася», – зазначив він.

Дмитро вважає, що місія книги – мотивувати мріяти наше майбутнє покоління і перетворювати мрії на цілі.

«Дякую моїй сім'ї за підтримку і те, що були поруч! Наш Даня навіть дав своє перше інтерв'ю. Як же я кожним з Вас пишаюся! Нумо мріяти», – не стрмував емоцій артист.

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Теги: Дмитро Монатік, книга для дітей
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