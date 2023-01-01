Росія роками стежила за українцями онлайн: усі подробиці





Як це можливо на другому році повномасштабної війни і що зробити, щоб уберегти себе від очей ворога, розповів в ексклюзивному сюжеті для Артем Зябкін.



Це камера TRASSIR китайського виробництва з однойменним програмним забезпеченням. І все було б у повному порядку, якщо б воно не було уже російське. Сервери у камер, до речі, також знаходяться у Москві.



Як з'ясували журналісти проєкту “Схеми” разом з фахівцями “Лабораторії комп’ютерної криміналістики”, увесь об’єм відеоматеріалу, що знімають такі камери, відразу потрапляють на московський сервер, де їх зберігають та можуть переглянути. При чому сервери належать двом компаніям: “Яндекс” та “ВК” обидві уже давно присіли під Путіна та куруються напряму з ФСБ. До того ж їм це дозволяє російське законодавство.



“Законодавство Росії передбачає, що доступ до всіх ресурсів, які зберігаються в Росії, є можливим для спецслужб та правоохоронних органів навіть без судових рішень. Все, що вони роблять, вони роблять в своїх інтересах і в інтересах їх авторитарної влади”, — прокоментував генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.



В України тисячі “російських” камер



І який масштаб проблеми? А він велетенський. Загалом камер із російським програмним забезпеченням в Україні десятки тисяч, при чому закупалися все нові і нові аж до 22-го року включно. Купити камери марки TRASSIR можна і на найпопулярніших інтернет маркетплейсах. 27 лютого 22-го року у владі спробували вирішити проблему та ніби зробили це. Заблокувавши мільйони російських IP-адрес, відео з камер стало неможливо переглядати з них. Але є одне “але” — якщо власник камери увімкне VPN, то знову побачить українців.



Небезпеку визнали і в самій компанії. У TRASSIR є “дочка” в Україні під назвою “ТРАССІР ЄС”. Розслідувачі змогли зв’язатися з її технічним фахівцем, а той усі їх побоювання підтвердив.



Журналісти дізналися, що камери TRASSIR роками стояли на Чорнобильській атомній електростанції. Виходить, що у перші дні вторгнення, рашисти бачили надважливий інфраструктурний об’єкт буквально наскрізь. Те саме стосується Адміністрації морських портів України в Одесі та Києві, Харківську, Херсонську та Нікопольську міські ради, Морську пошуково-рятувальну службу в Одесі та кілька інших установ.



“Відзначилась” Полтава



Буквально тотальне стеження рашисти потенційно мають в Полтаві. Там міська рада інтегрувала російські TRASSIR в проєкт “Безпечне місто”. 317 камер по всьому місту онлайн і у гарній якості можуть транслювати життя полтавців просто до одного з відділів ФСБ РФ. При чому у 17 році на сайті Prozorro організаторів попереджали, про небезпеку співпраці з росіянами.



Журналісти не могли не спитати у представників громади, чи не виникало у них питань до російського програмного забезпечення.



Що робити?



Тож, які висновки? Небезпека ну дуже велика. Держава ніби вирішила цю проблему, проте не найефективнішим способом та не поінформувала широкий загал про загрозу російських камер. Журналісти також припускають, що згодом російський TRASSIR може знову повноцінно зайти на український ринок, відновити роботу на рашистів під прикриттям іноземної компанії.

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