В Укрпошті розпочали продаж філабонементу на 2024 рік

В Укрпошті розпочали продаж філабонементу на 2024 рік
8 грудня "Укрпошта" відкрила продаж абонементу на марки на 2024 рік.

Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський.

"Всі пошти світу мають план випуску марок на 2 роки вперед, але ми ж Україна, і навіть я не знаю, які марки ми випустимо у 2024 році. Та що там 2024, навіть про січень ще не знаю. Але я точно знаю, що я, як і переважна більшість з Вас, хотіли б, щоб у філабонементі на 2024 рік, продажі якого стартують сьогодні, були марки зі звільненим Маріуполем, Кримом, Донецьком, Луганськом, та, найголовніше, з маркою Перемоги. Вірю, що так і буде. У всякому разі, зі всієї сили наближатимемо ці марки, допомагаючи ЗСУ нашими благодійними ініціативами", -відзначив Ігор Смілянський.

Уже можна оформити цей абонемент на 2024 рік наосліп, знаючи, що кожен випуск буде особливим, ціннішим за гроші, по-справжньому ексклюзивним. https://bit.ly/abon2024

"А ми, як вдячність за Вашу довіру, що ми не дамо в штангу, мінусуємо 25% від вартості абонементу «Стандарт» при замовленні до кінця цього року і вартість вийде всього 585 гривень (що включає безкоштовну доставку і гарантоване право придбання лімітованих марок). А для наших найбільш вибагливих колекціонерів, які часто направляють нас у поліпшенні сервісу та критикують за те, що ми робимо , ми реалізували їх ідею з абонементом «Ексклюзив». Новинка включатиме картмаксимум (картка з наклеєною на лицьовому боці маркою й відтиском штемпеля «Перший день») та окремі особливі випуски. Але такий абонемент буде лімітованим — лише 5000 екземплярів", - наголосив керівник "Укрпошти".

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Теги: Марки, Укрпошта
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