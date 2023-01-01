Патрульні просять волинян бути обачними: на дорогах – халепа
Сьогодні, 10:03
Cиноптики попереджають, що 9-11 грудня та дорогах Луцька та Волинської області буде ожеледиця.
Рівень небезпеки — жовтий, повідомляє у телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху, а також неухильно дотримуватися ПДР.
У разі надзвичайної ситуації на дорозі варто одразу ж звертатися на лінію 102 або ж повідомляти аварійні служби.
Нагадаємо, починаючи із понеділка, 11 грудня, погоду на Волині зумовить циклон, що прийде із заходу.
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Рівень небезпеки — жовтий, повідомляє у телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху, а також неухильно дотримуватися ПДР.
У разі надзвичайної ситуації на дорозі варто одразу ж звертатися на лінію 102 або ж повідомляти аварійні служби.
Нагадаємо, починаючи із понеділка, 11 грудня, погоду на Волині зумовить циклон, що прийде із заходу.
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