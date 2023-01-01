У Луцьку прощатимуться з офіцером Русланом Євчуком

Русланом Євчуком, який відійшов у засвіти.



Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині.



«Не стало нашого брата Руслана Євчука. Тримай небо, друже», - зазначили у спілці.



Прощання з Русланом розпочнеться в нижньому храмі Кафедрального Собору Святої Трійці обласного центру Волині сьогодні, 9 грудня, о 17.00



Чин похорону завтра, 10 грудня, на кладовищі в селі Липляни о 13.00





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада сьогодні, 9 грудня, прощатиметься із офіцером-льотчиком, якийПро це у фейсбуці повідомляє Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині.«Не стало нашого брата Руслана Євчука. Тримай небо, друже», - зазначили у спілці.Прощання з Русланом розпочнеться в нижньому храмі Кафедрального Собору Святої Трійці обласного центру Волині сьогодні, 9 грудня, о 17.00Чин похорону завтра, 10 грудня, на кладовищі в селі Липляни о 13.00

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