У Луцьку прощатимуться з офіцером Русланом Євчуком
Сьогодні, 11:08
Луцька громада сьогодні, 9 грудня, прощатиметься із офіцером-льотчиком Русланом Євчуком, який відійшов у засвіти.
Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині.
«Не стало нашого брата Руслана Євчука. Тримай небо, друже», - зазначили у спілці.
Прощання з Русланом розпочнеться в нижньому храмі Кафедрального Собору Святої Трійці обласного центру Волині сьогодні, 9 грудня, о 17.00
Чин похорону завтра, 10 грудня, на кладовищі в селі Липляни о 13.00
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Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині.
«Не стало нашого брата Руслана Євчука. Тримай небо, друже», - зазначили у спілці.
Прощання з Русланом розпочнеться в нижньому храмі Кафедрального Собору Святої Трійці обласного центру Волині сьогодні, 9 грудня, о 17.00
Чин похорону завтра, 10 грудня, на кладовищі в селі Липляни о 13.00
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