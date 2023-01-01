У Луцьку прощатимуться з офіцером Русланом Євчуком

У Луцьку прощатимуться з офіцером Русланом Євчуком
Луцька громада сьогодні, 9 грудня, прощатиметься із офіцером-льотчиком Русланом Євчуком, який відійшов у засвіти.

Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині.

«Не стало нашого брата Руслана Євчука. Тримай небо, друже», - зазначили у спілці.

Прощання з Русланом розпочнеться в нижньому храмі Кафедрального Собору Святої Трійці обласного центру Волині сьогодні, 9 грудня, о 17.00

Чин похорону завтра, 10 грудня, на кладовищі в селі Липляни о 13.00


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Теги: загиблі, війна
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