Аварія на Волині: легковик влетів під вантажівку





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За попередньою інформацією, близько 19.00 години 37-річний лучанин, водій автомобіля Audі не врахував дорожньої обстановки й виїхав на зустрічну смугу на перехресті вулиць. Нею саме рухалася вантажівка Volvo, за кермом якої був 45-річний житель Тернопільщини.



Чоловіка в легковику затиснуло в кабіні, але він подавав ознаки життя. З множинними ранами голови потерпілого було доставлено в реанімаційне відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня».



Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 286 КК України (встановлює, що покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є обов'язковим додатковим покаранням щодо призначення будь-якого з альтернативних основних покарань, зазначених у ній) й закликають до особливої уваги на дорогах в складних погодних умовах. Від обачності кожного залежить власне життя й життя інших учасників дорожньо- транспортного руху.



Нагадаємо, неподалік Луцька, у селі Струмівка, сьогодні, 8 грудня, в дорожньо-транспортну пригоду потрапив навчальний автомобіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Горохів Луцького району – легковик влетів під фуру.Про це пише Волинь нова За попередньою інформацією, близько 19.00 години 37-річний лучанин, водій автомобіля Audі не врахував дорожньої обстановки й виїхав на зустрічну смугу на перехресті вулиць. Нею саме рухалася вантажівка Volvo, за кермом якої був 45-річний житель Тернопільщини.Чоловіка в легковику затиснуло в кабіні, але він подавав ознаки життя. З множинними ранами голови потерпілого було доставлено в реанімаційне відділення КП «Горохівська багатопрофільна лікарня».Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 286 КК України (встановлює, що покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є обов'язковим додатковим покаранням щодо призначення будь-якого з альтернативних основних покарань, зазначених у ній) й закликають до особливої уваги на дорогах в складних погодних умовах. Від обачності кожного залежить власне життя й життя інших учасників дорожньо- транспортного руху.Нагадаємо, неподалік Луцька, у селі Струмівка, сьогодні, 8 грудня, в дорожньо-транспортну пригоду

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