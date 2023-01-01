Рада знайшла заміну Шуфричу

Верховна Рада призначилавід фракції «Голос» головою Комітету з питань свободи слова замість, якогоЗа це проголосували 247 нардепів, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.Нардептакож написав у телеграмі, що парламент призначив його колегу по фракції Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.«Таким в чином в цьому потужному Комітеті вже 4-и члени: голова – Юрчишин, заступник –, секретар –. Ну і простий член – Шуфрич… Але він поки ходити на засідання не зможе», - зазначив Железняк.