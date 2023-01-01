Рада знайшла заміну Шуфричу
Сьогодні, 12:59
Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина від фракції «Голос» головою Комітету з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.
За це проголосували 247 нардепів, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Нардеп Ярослав Железняк також написав у телеграмі, що парламент призначив його колегу по фракції Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.
«Таким в чином в цьому потужному Комітеті вже 4-и члени: голова – Юрчишин, заступник – Брагар, секретар – Швець. Ну і простий член – Шуфрич… Але він поки ходити на засідання не зможе», - зазначив Железняк.
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За це проголосували 247 нардепів, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Нардеп Ярослав Железняк також написав у телеграмі, що парламент призначив його колегу по фракції Ярослава Юрчишина головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.
«Таким в чином в цьому потужному Комітеті вже 4-и члени: голова – Юрчишин, заступник – Брагар, секретар – Швець. Ну і простий член – Шуфрич… Але він поки ходити на засідання не зможе», - зазначив Железняк.
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