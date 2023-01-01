3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик

3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик
У Камінь-Каширському районі на Волині оголосили триденну жалобу через загибель на фронті волинянина Олександра Ткачика.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РВА.

Олександр Ткачик із села Хотешів (Камінь-Каширська ТГ) поклав своє життя на вівтар свободи. Воїн загинув 6 грудня, в День Збройних сил України, та був до останнього вірним військовому обов'язку.

В районі оголошена триденна жалоба – 9, 10, 11 грудня. Відповідне розпорядження підписала начальниця РВА Ольга Ващук.

«Співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять Герою», - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.


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Теги: загиблі, війна
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