3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик
Сьогодні, 14:30
У Камінь-Каширському районі на Волині оголосили триденну жалобу через загибель на фронті волинянина Олександра Ткачика.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РВА.
Олександр Ткачик із села Хотешів (Камінь-Каширська ТГ) поклав своє життя на вівтар свободи. Воїн загинув 6 грудня, в День Збройних сил України, та був до останнього вірним військовому обов'язку.
В районі оголошена триденна жалоба – 9, 10, 11 грудня. Відповідне розпорядження підписала начальниця РВА Ольга Ващук.
«Співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять Герою», - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РВА.
Олександр Ткачик із села Хотешів (Камінь-Каширська ТГ) поклав своє життя на вівтар свободи. Воїн загинув 6 грудня, в День Збройних сил України, та був до останнього вірним військовому обов'язку.
В районі оголошена триденна жалоба – 9, 10, 11 грудня. Відповідне розпорядження підписала начальниця РВА Ольга Ващук.
«Співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять Герою», - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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