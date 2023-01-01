3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик

У Камінь-Каширському районі на Волині оголосили триденну жалобу через загибель на фронті волинянинаПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РВА.Олександр Ткачик із села Хотешів (Камінь-Каширська ТГ) поклав своє життя на вівтар свободи. Воїн загинув 6 грудня, в День Збройних сил України, та був до останнього вірним військовому обов'язку.В районі оголошена триденна жалоба – 9, 10, 11 грудня. Відповідне розпорядження підписала начальниця РВА«Співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять Герою», - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.