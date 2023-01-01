У Луцьку – пожежа на Карбишева



У Луцьку вогнеборці ліквідовують займання, яке виникло сьогодні, 9 грудня, на вулиці Карбишева.



Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС Волині.



Триває ліквідація пожежі у приватному гаражі на вулиці Карбишева в Луцьку.



Повідомлення про загоряння надійшло на лінію 101 о 13:29 сьогодні, 9 грудня.



На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи.



Усі деталі - згодом.





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