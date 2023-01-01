Під виглядом гуманітарки на Волинь завозили товар на продаж
Сьогодні, 14:17
У вантажі гуманітарної допомоги волинські митники виявили незадекларовані товари комерційного призначення.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Новенькі жіночі сумки та колготки, чоловіче взуття та ремені ввозили через "Ягодин" на адресу одного з благодійних фондів. На часі митники оглянули лише 70% в вантажу, але вартість вилученого краму уже наближається до 2 мільйонів гривень.
Відповідно до статті 472 Митного кодексу, недекларування товарів комерційного призначення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.
Нагадаємо, у співпраці з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби на Волині зупинили чернігівчанина у його протизаконному намірі вивезти з України валюту. Випадок трапився на "зеленому коридорі" митного поста "Устилуг".
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Новенькі жіночі сумки та колготки, чоловіче взуття та ремені ввозили через "Ягодин" на адресу одного з благодійних фондів. На часі митники оглянули лише 70% в вантажу, але вартість вилученого краму уже наближається до 2 мільйонів гривень.
Відповідно до статті 472 Митного кодексу, недекларування товарів комерційного призначення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.
Нагадаємо, у співпраці з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби на Волині зупинили чернігівчанина у його протизаконному намірі вивезти з України валюту. Випадок трапився на "зеленому коридорі" митного поста "Устилуг".
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