Під виглядом гуманітарки на Волинь завозили товар на продаж

У вантажі гуманітарної допомоги волинські митники виявили незадекларовані товари комерційного призначення.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.Новенькі жіночі сумки та колготки, чоловіче взуття та ремені ввозили через "Ягодин" на адресу одного з благодійних фондів. На часі митники оглянули лише 70% в вантажу, але вартість вилученого краму уже наближається до 2 мільйонів гривень.Відповідно до статті 472 Митного кодексу, недекларування товарів комерційного призначення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.Нагадаємо, у співпраці з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужбиу його протизаконному намірі вивезти з України валюту. Випадок трапився на "зеленому коридорі" митного поста "Устилуг".