Під виглядом гуманітарки на Волинь завозили товар на продаж

Під виглядом гуманітарки на Волинь завозили товар на продаж
У вантажі гуманітарної допомоги волинські митники виявили незадекларовані товари комерційного призначення.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.

Новенькі жіночі сумки та колготки, чоловіче взуття та ремені ввозили через "Ягодин" на адресу одного з благодійних фондів. На часі митники оглянули лише 70% в вантажу, але вартість вилученого краму уже наближається до 2 мільйонів гривень.

Відповідно до статті 472 Митного кодексу, недекларування товарів комерційного призначення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією.



Нагадаємо, у співпраці з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби на Волині зупинили чернігівчанина у його протизаконному намірі вивезти з України валюту. Випадок трапився на "зеленому коридорі" митного поста "Устилуг".

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Теги: контрабанда, Волинь
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