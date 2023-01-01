Волинські митники затримали чернігівчанина, який намагався незаконно провести у валізі велику суму готівки

У співпраці з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби на Волині зупинили чернігівчанина у його протизаконному намірі вивезти з України валюту. Випадок трапився на "зеленому коридорі" митного поста "Устилуг".Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Обираючи цю смугу руху, водій легкового авто із двома пасажирами ствердили, що не мають при собі об'єктів для письмового декларування. Під час усного опитування заявили, що на трьох везуть 30 тисяч євро готівкою. Така сума, справді, як еквівалент ліміту в 10 000 євро на одну особу, не потребує додаткових заходів фінансового контролю. Але під час митного огляду автомобіля, крім заявлених купюр, у валізі водія було виявлено ще 14 тисяч євро. За курсом НБУ на дату порушення це становить 549 780 грн.Вони були вилучені у чоловіка у справі про порушення митних з ознаками, передбаченими у частині 1 ст. 471 Митного кодексу. Згідно з її положеннями, недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми перевищення.