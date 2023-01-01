Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:18
Представники Луцька Оксана Мотрунчик та Владислав Комар вибороли перші місця на Кубку України з класичного пауерліфтингу у Коломиї.
Про це у фейсбуці повідомляє тренер Олег Хом’як.
За його словами, Оксана Мотрунчик стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг з сумою триборства 325 кг та рекордом України у тязі 145 кг. Окрім того, у її доробку – третє місце в абсолютному заліку.
А Владислав Комар тріумфував у ваговій категорії до 120 кг з сумою триборства 847,5 кг та став абсолютним чемпіоном.
Окрім того, Богдан Радиш здобув «срібло» у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 772,5 кг. Поступився чемпіону лиш за власною вагою.
А Дмитро Хайнус посів третє місце у ваговій категорії до 105 кг з результатом 752,5 кг у сумі триборства.
Загалом у здобутку волинської команди «Volyn Strength» – два золота, срібло, бронза.
Нагадаємо, раніше лучанка Оксана Мотрунчик стала золотою призеркою Кубка України з жиму лежачи.
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Про це у фейсбуці повідомляє тренер Олег Хом’як.
За його словами, Оксана Мотрунчик стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг з сумою триборства 325 кг та рекордом України у тязі 145 кг. Окрім того, у її доробку – третє місце в абсолютному заліку.
А Владислав Комар тріумфував у ваговій категорії до 120 кг з сумою триборства 847,5 кг та став абсолютним чемпіоном.
Окрім того, Богдан Радиш здобув «срібло» у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 772,5 кг. Поступився чемпіону лиш за власною вагою.
А Дмитро Хайнус посів третє місце у ваговій категорії до 105 кг з результатом 752,5 кг у сумі триборства.
Загалом у здобутку волинської команди «Volyn Strength» – два золота, срібло, бронза.
Нагадаємо, раніше лучанка Оксана Мотрунчик стала золотою призеркою Кубка України з жиму лежачи.
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