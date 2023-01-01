Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу

Представники Луцькатавибороли перші місця на Кубку України з класичного пауерліфтингу у Коломиї.Про це у фейсбуці повідомляє тренерЗа його словами, Оксана Мотрунчик стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг з сумою триборства 325 кг та рекордом України у тязі 145 кг. Окрім того, у її доробку – третє місце в абсолютному заліку.А Владислав Комар тріумфував у ваговій категорії до 120 кг з сумою триборства 847,5 кг та став абсолютним чемпіоном.Окрім того,здобув «срібло» у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 772,5 кг. Поступився чемпіону лиш за власною вагою.посів третє місце у ваговій категорії до 105 кг з результатом 752,5 кг у сумі триборства.Загалом у здобутку волинської команди «Volyn Strength» – два золота, срібло, бронза.Нагадаємо, раніше лучанка Оксана МотрунчикКубка України з жиму лежачи.