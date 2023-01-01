Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу

Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу
Представники Луцька Оксана Мотрунчик та Владислав Комар вибороли перші місця на Кубку України з класичного пауерліфтингу у Коломиї.

Про це у фейсбуці повідомляє тренер Олег Хом’як.

За його словами, Оксана Мотрунчик стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг з сумою триборства 325 кг та рекордом України у тязі 145 кг. Окрім того, у її доробку – третє місце в абсолютному заліку.

А Владислав Комар тріумфував у ваговій категорії до 120 кг з сумою триборства 847,5 кг та став абсолютним чемпіоном.

Окрім того, Богдан Радиш здобув «срібло» у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 772,5 кг. Поступився чемпіону лиш за власною вагою.

А Дмитро Хайнус посів третє місце у ваговій категорії до 105 кг з результатом 752,5 кг у сумі триборства.

Загалом у здобутку волинської команди «Volyn Strength» – два золота, срібло, бронза.



Нагадаємо, раніше лучанка Оксана Мотрунчик стала золотою призеркою Кубка України з жиму лежачи.

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Теги: спорт, Волинь
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