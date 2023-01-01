Навіки 22: на Волині попрощалися з Героєм Максимом Переходьком

Переходька Максима Вікторовича, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.



Про це



21 листопада 2023 року солдат Переходько Максим Вікторович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув біля населеного пункту смт. Козацьке Бориславського району Херсонської області. Йому навіки 22.



«Він добрий та щирий. До останнього не хотілось вірити. Надіялись, що це неправда», - чути розмову з натовпу.



Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, друзі, односельчани, представники влади. На честь Героя звучав Гімн України і військовий трикратний салют, який гучно пронизував небо.



"Плакали усі, бо втратили ще одного сина, хороброго та мужнього Воїна. Наш Захисник Максим показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок Воїна і Громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.



Ми маємо завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя. На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування.



У цю гірку мить Олицька громада розділяє з родиною цей важкий біль. У скорботі низько схиляємо голови перед мужністю воїна. Світлий спомин про нього залишиться у наших серцях", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 листопада Олицька громада зустріла та провела в останню путь Воїна-Захисника, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.Про це повідомили у громаді.21 листопада 2023 року солдат Переходько Максим Вікторович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність,. Йому навіки 22.«Він добрий та щирий. До останнього не хотілось вірити. Надіялись, що це неправда», - чути розмову з натовпу.Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, друзі, односельчани, представники влади. На честь Героя звучав Гімн України і військовий трикратний салют, який гучно пронизував небо."Плакали усі, бо втратили ще одного сина, хороброго та мужнього Воїна. Наш Захисник Максим показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок Воїна і Громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.Ми маємо завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя. На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування.У цю гірку мить Олицька громада розділяє з родиною цей важкий біль. У скорботі низько схиляємо голови перед мужністю воїна. Світлий спомин про нього залишиться у наших серцях", - наголошують у громаді.

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