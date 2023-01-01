Навіки 22: на Волині попрощалися з Героєм Максимом Переходьком

Навіки 22: на Волині попрощалися з Героєм Максимом Переходьком
26 листопада Олицька громада зустріла та провела в останню путь Воїна-Захисника Переходька Максима Вікторовича, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомили у громаді.

21 листопада 2023 року солдат Переходько Максим Вікторович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув біля населеного пункту смт. Козацьке Бориславського району Херсонської області. Йому навіки 22.

«Він добрий та щирий. До останнього не хотілось вірити. Надіялись, що це неправда», - чути розмову з натовпу.

Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, друзі, односельчани, представники влади. На честь Героя звучав Гімн України і військовий трикратний салют, який гучно пронизував небо.

"Плакали усі, бо втратили ще одного сина, хороброго та мужнього Воїна. Наш Захисник Максим показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок Воїна і Громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.

Ми маємо завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя. На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування.

У цю гірку мить Олицька громада розділяє з родиною цей важкий біль. У скорботі низько схиляємо голови перед мужністю воїна. Світлий спомин про нього залишиться у наших серцях", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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