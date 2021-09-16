Негода пошкодила найбільший прапор України
Сьогодні, 11:30
Вітер пошкодив найбільший прапор України. Його замінять на новий, щойно поліпшаться погодні умови.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
У Києві споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота майже 90 метрів, а розмір прапора — 16 на 24 метри.
За інформацією КМДА, пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове
Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.
Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні. Висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
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Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
У Києві споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота майже 90 метрів, а розмір прапора — 16 на 24 метри.
За інформацією КМДА, пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове
Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.
Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні. Висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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