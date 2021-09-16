Негода пошкодила найбільший прапор України

Негода пошкодила найбільший прапор України
Вітер пошкодив найбільший прапор України. Його замінять на новий, щойно поліпшаться погодні умови.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

У Києві споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота майже 90 метрів, а розмір прапора — 16 на 24 метри.

За інформацією КМДА, пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове

Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.

Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні. Висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: негода, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 11:43
Був вірним побратимам та державі: просять присвоїти звання Героя України волинянину Василю Бекеруку
Сьогодні, 11:40
Негода пошкодила найбільший прапор України
Сьогодні, 11:30
Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:18
Навіки 22: на Волині попрощалися з Героєм Максимом Переходьком
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
На Україну насуваються осінні зливи та похолодання: де чекати негоди На Україну насуваються осінні зливи та похолодання: де чекати негоди
16 вересень, 2021, 17:23
В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
18 серпень, 2021, 09:45
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди
05 серпень, 2021, 09:35
В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
04 серпень, 2021, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 11:43
 0
Був вірним побратимам та державі: просять присвоїти звання Героя України волинянину Василю Бекеруку
Сьогодні, 11:40
 0
Негода пошкодила найбільший прапор України
Сьогодні, 11:30
 0
Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:18
 0
Навіки 22: на Волині попрощалися з Героєм Максимом Переходьком
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8