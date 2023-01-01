У Луцьку перейменували вулицю Бенделіані на честь Героя Сергія Климчука

У Луцьку перейменували вулицю Бенделіані на честь Героя Сергія Климчука
У Луцьку перейменували вулицю Бенделіані на честь Героя Сергія Климчука. Чоловік жив на тій вулиці 10 років.

Про це повідомляє "Меморіал Героїв".

Сергій працював викладачем кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». Був членом Стрілецького братства міста Луцька.

Брав активну участь у Революції Гідності. Коли розпочалась російсько-українська війна, захищав країну в лавах 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». Обіймав посаду старшого водія.

Військовий загинув 17 серпня 2014 року на Луганщині. Переносив поранених товаришів в укриття під час мінометного обстрілу і загинув від осколкового поранення в голову.
У Луцьку перейменували вулицю Бенделіані на честь Героя Сергія Климчука

Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту», а також отримав звання «Почесний громадянин міста Луцька».

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Теги: Луцьк, вулиця, перейменування, Герой
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