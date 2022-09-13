У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
Сьогодні, 10:13
У поліції з’ясовують обставини самогубства чоловіка, який підпалив себе у Володимирі.
"Подія трапилась 25 листопада близько 23 години. Володимирчанин, 1957 року народження, скоїв самогубство, підпаливши себе. На місці поліцейські вилучили пляшку з горючою рідиною, змиви з пляшки та упаковку сірників. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Мотиви та детальні обставини встановлює слідство", - йдеться у повідомленні поліції.
Читайте також: На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+
Нагадаємо, у фейсбук-спільноті Твій Володимир повідомили, що чоловік пенсійного віку на одній з вулиць міста здійснив самопідпал та загинув.
"Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Подія трапилась 25 листопада близько 23 години. Володимирчанин, 1957 року народження, скоїв самогубство, підпаливши себе. На місці поліцейські вилучили пляшку з горючою рідиною, змиви з пляшки та упаковку сірників. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Мотиви та детальні обставини встановлює слідство", - йдеться у повідомленні поліції.
Читайте також: На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+
Нагадаємо, у фейсбук-спільноті Твій Володимир повідомили, що чоловік пенсійного віку на одній з вулиць міста здійснив самопідпал та загинув.
"Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
Сьогодні, 10:13
Українські дороги засипає снігом: на 14 шляхах перекрили рух, замети сягають до двох метрів
Сьогодні, 10:00
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Сьогодні, 09:42
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 09:40