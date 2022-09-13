У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув

У поліції з’ясовують обставини самогубства чоловіка, який підпалив себе у Володимирі."Подія трапилась 25 листопада близько 23 години. Володимирчанин, 1957 року народження, скоїв самогубство, підпаливши себе. На місці поліцейські вилучили пляшку з горючою рідиною, змиви з пляшки та упаковку сірників. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.Мотиви та детальні обставини встановлює слідство", - йдеться у повідомленні поліції.Читайте також:Нагадаємо, у фейсбук-спільноті Твій Володимир повідомили, що чоловік пенсійного віку на одній з вулиць міста здійснив самопідпал та загинув."Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.