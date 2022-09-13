У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув

У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
У поліції з’ясовують обставини самогубства чоловіка, який підпалив себе у Володимирі.

"Подія трапилась 25 листопада близько 23 години. Володимирчанин, 1957 року народження, скоїв самогубство, підпаливши себе. На місці поліцейські вилучили пляшку з горючою рідиною, змиви з пляшки та упаковку сірників. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Мотиви та детальні обставини встановлює слідство", - йдеться у повідомленні поліції.

Читайте також: На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+

Нагадаємо, у фейсбук-спільноті Твій Володимир повідомили, що чоловік пенсійного віку на одній з вулиць міста здійснив самопідпал та загинув.

"Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: самопідпал, Волинь, Володимир, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
Сьогодні, 10:13
Українські дороги засипає снігом: на 14 шляхах перекрили рух, замети сягають до двох метрів
Сьогодні, 10:00
ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 09:50
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Сьогодні, 09:42
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+ На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+
26 листопад, 16:00
У трьох волинян вилучили понад тридцять кілограмів бурштину. ФОТО У трьох волинян вилучили понад тридцять кілограмів бурштину. ФОТО
07 квітень, 11:08
Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО
07 лютий, 12:46
У місті на Волині чоловік розгулював з гранатою у парку У місті на Волині чоловік розгулював з гранатою у парку
13 вересень, 2022, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
Сьогодні, 10:13
 0
Українські дороги засипає снігом: на 14 шляхах перекрили рух, замети сягають до двох метрів
Сьогодні, 10:00
 0
ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 09:50
 0
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Сьогодні, 09:42
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8