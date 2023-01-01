На кордоні із Польщею можуть заблокувати ще два пункти пропуску

На кордоні із Польщею можуть заблокувати ще два пункти пропуску
Польські страйкарі можуть заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні. Станом на ранок 27 листопада протести відбуваються на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині-Медика", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" та "Ягодин-Дорохуськ".

Про це в етері Суспільне. Спротив заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"Ми отримали, поки неофіційну інформацію, що страйкувальники хочуть розповсюдити свій страйк і блокування вантажівок на ПП "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце". Це трохи дивна для нас інформація, бо там рухається тільки порожній транспорт. Про тому в "Устилуг-Зосін" — тільки в напрямку з України в Польщу. Навіщо це робити не зовсім зрозуміло. Можливо, щоб посилити тиск на польську владу", — повідомив Володимир Балін.

Також, за словами Баліна, від сьогодні, 27 листопада, на пункті пропуску "Шегині-Медика" будуть цілодобові блокування, хоча раніше страйкарі обмежували рух до пункту пропуски лише вдень. Цілодобовий страйк на цьому напрямку також підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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