ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС





Про це



Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.



Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.



У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.



Про підозру повідомлено:



▪️начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;



▪️в.о. командира спеціального авіаційного загону;



▪️заступнику командира з льотної підготовки;



▪️командиру авіаційної ескадрильї;



▪️начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.



Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.



Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».



До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах, де загинуло керівництво МВС.Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.У серпні слідчіДержавної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.▪️начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;▪️в.о. командира спеціального авіаційного загону;▪️заступнику командира з льотної підготовки;▪️командиру авіаційної ескадрильї;▪️начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

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