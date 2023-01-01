ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС

ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах, де загинуло керівництво МВС.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.

Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Про підозру повідомлено:

▪️начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

▪️в.о. командира спеціального авіаційного загону;

▪️заступнику командира з льотної підготовки;

▪️командиру авіаційної ескадрильї;

▪️начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.


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Теги: авіатроща, Бровари
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