ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 09:50
Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах, де загинуло керівництво МВС.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.
Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.
У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.
Про підозру повідомлено:
▪️начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
▪️в.о. командира спеціального авіаційного загону;
▪️заступнику командира з льотної підготовки;
▪️командиру авіаційної ескадрильї;
▪️начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».
До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.
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Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.
Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.
У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.
Про підозру повідомлено:
▪️начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
▪️в.о. командира спеціального авіаційного загону;
▪️заступнику командира з льотної підготовки;
▪️командиру авіаційної ескадрильї;
▪️начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».
До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.
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