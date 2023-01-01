«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США

У Луцьку, 26 листопада у головному корпусі ВНУ ім.Лесі Українки відбулась зустріч з ветераном армії США, який служив у гарячих точках,та його дружиноюРічард має 20 років досвіду служби в Армії Сполучених Штатів Америки спецпризначенцем. Він - військовий пастор, доктор служіння у сфері освіти, магістр прикладної теології та сертифікований спеціаліст із роботи з травмою.Подружжя приїхало із штату Теннессі до України підтримати українських військових, які зазнали травм під час російсько-української війни.На зустрічі розбирали питання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) серед військовослужбовців, зміна їхньої ідентичності та адаптація до суспільства.Востаннє подружжя відвідувало Україну, а саме - Львів, у вересні.Річард помітив, що українські військові гуртуються одне з одним."Військові спілкуються з іншими ветеранами через те, що їх не зрозуміє ніхто більше як вони", - каже Девіс.Сам Річард хоче, щоби люди з інвалідністю виходили зі своїх рамок, слідували своїм мріям та мали підтримку від суспільства. Колишній спецпризначенець поділився власним досвідом та як він його пережив:"Я був у гарячих точках. Деякий час я повертався до цивільного життя, і потім знову назад. Хоча я знаходився у мирному середовищі, але мій розум однак був на полі бою", - каже Річард.Слова ветерана доводять те, що суспільству варто підлаштовуватись до військових після бойових дій.Йшла мова про таке поняття, як "перевтома від співчуття".Він пояснював те, що постійне співчуття не дасть позитивний ефект. Варто мати у всьому міру, аби не зробити гірше.Також на зустрічі були присутні дружини українських воїнів, з якими Тіна поділилась своїм досвідом."Деколи здавалось,що йому буде легше на полі битви. Дуже важко перемкнути цей важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька", - каже Тіна.Гості зі США розповіли, що серед таких людей часто відбуваються самогубства та розлучення внаслідок непорозуміння одне з одним.Пастор порекомендував книгу, яка називається "Fight for us" , у якій розповідається про умовні "п'ять раундів", які зможуть допомогти врятувати подружжя від розлучення.Сама зустріч принесла унікальний досвід слухачам, які дізнались більше про ставлення воїнів, які зазнали травм внаслідок війни.