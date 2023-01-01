Росія втратила минулої доби ще 750 окупантів

Росія втратила минулої доби ще 750 окупантів
Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати росії:

✔ танків – 5520 (+7)

✔ бойових броньованих машин – 10282 (+3)

✔ артилерійських систем – 7875 (+1)

✔ РСЗВ – 907 (+0)

✔ засоби ППО – 597 (+0)

✔ літаків – 323 (+0)

✔ гелікоптерів – 324 (+0)

✔ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)

✔ крилаті ракети – 1565 (+0)

✔ кораблі/катери – 22 (+0)

✔ підводні човни – 1 (+0)

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)

✔ спеціальна техніка – 1113 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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