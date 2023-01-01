Росія втратила минулої доби ще 750 окупантів





Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.



Втрати росії:



✔ танків – 5520 (+7)



✔ бойових броньованих машин – 10282 (+3)



✔ артилерійських систем – 7875 (+1)



✔ РСЗВ – 907 (+0)



✔ засоби ППО – 597 (+0)



✔ літаків – 323 (+0)



✔ гелікоптерів – 324 (+0)



✔ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)



✔ крилаті ракети – 1565 (+0)



✔ кораблі/катери – 22 (+0)



✔ підводні човни – 1 (+0)



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)



✔ спеціальна техніка – 1113 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.✔ танків – 5520 (+7)✔ бойових броньованих машин – 10282 (+3)✔ артилерійських систем – 7875 (+1)✔ РСЗВ – 907 (+0)✔ засоби ППО – 597 (+0)✔ літаків – 323 (+0)✔ гелікоптерів – 324 (+0)✔ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)✔ крилаті ракети – 1565 (+0)✔ кораблі/катери – 22 (+0)✔ підводні човни – 1 (+0)✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)✔ спеціальна техніка – 1113 (+0).

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