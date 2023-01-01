Росія втратила минулої доби ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:30
Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати росії:
✔ танків – 5520 (+7)
✔ бойових броньованих машин – 10282 (+3)
✔ артилерійських систем – 7875 (+1)
✔ РСЗВ – 907 (+0)
✔ засоби ППО – 597 (+0)
✔ літаків – 323 (+0)
✔ гелікоптерів – 324 (+0)
✔ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)
✔ крилаті ракети – 1565 (+0)
✔ кораблі/катери – 22 (+0)
✔ підводні човни – 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)
✔ спеціальна техніка – 1113 (+0).
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Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати росії:
✔ танків – 5520 (+7)
✔ бойових броньованих машин – 10282 (+3)
✔ артилерійських систем – 7875 (+1)
✔ РСЗВ – 907 (+0)
✔ засоби ППО – 597 (+0)
✔ літаків – 323 (+0)
✔ гелікоптерів – 324 (+0)
✔ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)
✔ крилаті ракети – 1565 (+0)
✔ кораблі/катери – 22 (+0)
✔ підводні човни – 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)
✔ спеціальна техніка – 1113 (+0).
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