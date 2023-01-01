Спортсменка з Луцька стала найкращою на Кубку України з жиму лежачи
Сьогодні, 05:27
Лучанка Оксана Мотрунчик стала золотою призеркою Кубка України з жиму лежачи.
Змагання відбувалися у місті Коломия Івано-Франківської області. Про це повідомив тренер чемпіонки Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик підкорила штангу вагою 105 кг у ваговій категорії до 47 кг. Також Оксана посіла друге місце в абсолютному заліку.
"Дякуємо Національній Федерації Пауерліфтингу України IPF за чудове проведення змагань та кропітку працю у такий складний час. ЗСУ - за можливість тренуватись та боротись за медалі на всеукраїнській та міжнародній арені, а Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради за підтримку та допомогу", - написав тренер.
Нагадаємо, на початку серпня Оксана стала чемпіонкою Європи, а в кінці місяця завоювала титул чемпіонки світу.
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Змагання відбувалися у місті Коломия Івано-Франківської області. Про це повідомив тренер чемпіонки Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик підкорила штангу вагою 105 кг у ваговій категорії до 47 кг. Також Оксана посіла друге місце в абсолютному заліку.
"Дякуємо Національній Федерації Пауерліфтингу України IPF за чудове проведення змагань та кропітку працю у такий складний час. ЗСУ - за можливість тренуватись та боротись за медалі на всеукраїнській та міжнародній арені, а Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради за підтримку та допомогу", - написав тренер.
Нагадаємо, на початку серпня Оксана стала чемпіонкою Європи, а в кінці місяця завоювала титул чемпіонки світу.
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