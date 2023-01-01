Спортсменка з Луцька стала найкращою на Кубку України з жиму лежачи

Лучанкастала золотою призеркою Кубка України з жиму лежачи.Змагання відбувалися у місті Коломия Івано-Франківської області. Про це повідомив тренер чемпіонкиОксана Мотрунчик підкорила штангу вагою 105 кг у ваговій категорії до 47 кг. Також Оксана посіла друге місце в абсолютному заліку."Дякуємо Національній Федерації Пауерліфтингу України IPF за чудове проведення змагань та кропітку працю у такий складний час. ЗСУ - за можливість тренуватись та боротись за медалі на всеукраїнській та міжнародній арені, а Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради за підтримку та допомогу", - написав тренер.Нагадаємо, на початку серпня, а в кінці місяця