Юні волиняни перемогли на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 08:27
Вихованці Зразкового вокального ансамблю "Паросток" Нововолинського ЦДЮТ перемогли на всеукраїнському фестивалі.
Про це повідомили в спільноті "Нововолинськ інфо".
Юні волиняни перемогли на Всеукраїнському фестивалі «Планета натхнення», що проходив 23-24 вересня у Львові.
Солісти та вокальне тріо "Дівчата", які навчаються в ансамблі, в День позашкільної освіти подарували своїм наставникам 12 перших місць.
Отже, перші місця посіли тріо "Дівчата", Софія Синельник, Ірина Демчук, Зоряна Кошелевич, Сергій Сидоренко, Станіслав Мартинюк,
Єва Бутоліна, Злата Лопухович, Олександр Тишко, Ліна Конашук, Вероніка Сех, Павло Чижик.
Друге та треті місця на фестивалі зайняли Дмитро Повзун та Марта Сигейда.
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Про це повідомили в спільноті "Нововолинськ інфо".
Юні волиняни перемогли на Всеукраїнському фестивалі «Планета натхнення», що проходив 23-24 вересня у Львові.
Солісти та вокальне тріо "Дівчата", які навчаються в ансамблі, в День позашкільної освіти подарували своїм наставникам 12 перших місць.
Отже, перші місця посіли тріо "Дівчата", Софія Синельник, Ірина Демчук, Зоряна Кошелевич, Сергій Сидоренко, Станіслав Мартинюк,
Єва Бутоліна, Злата Лопухович, Олександр Тишко, Ліна Конашук, Вероніка Сех, Павло Чижик.
Друге та треті місця на фестивалі зайняли Дмитро Повзун та Марта Сигейда.
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