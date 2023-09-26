Вночі ЗСУ збили 26 із 38 «шахедів»: постраждав пункт пропуску на кордоні

Вночі ЗСУ збили 26 із 38 «шахедів»: постраждав пункт пропуску на кордоні
У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.

Як повідомила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Українська правда, ворог знову атакував дронами припортову й прикордонну інфраструктуру на Одещині, у Подунав’ї було влучання – загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення, є інформація про двох постраждалих водіїв. Був також ризик для пасажирів автобусу, який готувався до перетину кордону. Також пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

За словами Гуменюк, під час нічної атаки на півдні було знищено 22 "Шахеди": 10 над Одещиною, 3 над Херсонщиною, 6 над Миколаївщиною і 3 над Кіровоградщиною.

Також на світанку пролунав вибух балістичної ракети на Криворіжжі, було влчуання у підприємтство, додала Гуменюк.

Вона додала, що хоча атака було сфокусована переважно на Одеській області, на Миколаївщині теж "відпрацювали досить потужно", проте від уламків загорілося сільськогосподарське підприємство.

Кім також повідомив, що в ніч на 26 вересня на Миколаївщині збито 6 ударних дронів типу "Shahed-136/131". А в Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Пожежу ліквідовано. Попередньо без постраждалих.

Крім того, ввечері 25 вересня, близько 21:00, місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація уточнюється.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеській області росіяни завдали ударів по припортовій інфраструктурі, пошкоджено будівлю пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Черкаською областю було збито чотири "шахеди", однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.

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Теги: Росія, Україна, війна
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