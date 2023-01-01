На Запоріжжі окупанти у дворах біля будинків мирних жителів розміщують військову техніку, – Генштаб

Минулої доби російська федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами “Калібр”, 2 протикорабельними ракетами П-800 “Онікс” та 24 іранськими ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України було знищено 11 крилатих ракет “Калібр та усі 24 ворожі “шахеди”.Крім того, сьогодні вночі, 26 вересня, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка, Пономаренки Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Васюківка, Північне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Зелене Поле Донецької області; Вербове, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка та Львове Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Водночас, на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.Противник продовжує зазнавати значних втрат. Встановлено що в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту рф, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні. Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні знаходяться понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади. В особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій.Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів в якості живого щита. Так, в населеному пункті Нове Запорізької області, російські війська використовують приватні подвір’я, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.