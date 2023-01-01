За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів та 11 крилатих ракет





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу - близько 276670 (+400) осіб



✔ танків - 4672 (+5)



✔ бойових броньованих машин - 8946 (+19)



✔ артилерійських систем - 6299(+39)



✔ РСЗВ - 792 (+1)



✔ засоби ППО - 533 (+0)



✔ літаків - 315 (+0)



✔ гелікоптерів - 316 (+0)



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29)



✔ крилаті ракети - 1529 (+11)



✔ кораблі / катери - 20 (+0)



✔ підводні човни - 1 (+0)



✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17)



✔ спеціальна техніка - 925 (+7).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.✔ особового складу - близько 276670 (+400) осіб✔ танків - 4672 (+5)✔ бойових броньованих машин - 8946 (+19)✔ артилерійських систем - 6299(+39)✔ РСЗВ - 792 (+1)✔ засоби ППО - 533 (+0)✔ літаків - 315 (+0)✔ гелікоптерів - 316 (+0)✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29)✔ крилаті ракети - 1529 (+11)✔ кораблі / катери - 20 (+0)✔ підводні човни - 1 (+0)✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17)✔ спеціальна техніка - 925 (+7).Дані уточнюються.

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