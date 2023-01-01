За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів та 11 крилатих ракет

За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів та 11 крилатих ракет
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу - близько 276670 (+400) осіб

✔ танків - 4672 (+5)

✔ бойових броньованих машин - 8946 (+19)

✔ артилерійських систем - 6299(+39)

✔ РСЗВ - 792 (+1)

✔ засоби ППО - 533 (+0)

✔ літаків - 315 (+0)

✔ гелікоптерів - 316 (+0)

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29)

✔ крилаті ракети - 1529 (+11)

✔ кораблі / катери - 20 (+0)

✔ підводні човни - 1 (+0)

✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17)

✔ спеціальна техніка - 925 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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