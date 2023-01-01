За минулу добу ЗСУ знищили 400 окупантів та 11 крилатих ракет
Сьогодні, 10:00
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 276670 (+400) осіб
✔ танків - 4672 (+5)
✔ бойових броньованих машин - 8946 (+19)
✔ артилерійських систем - 6299(+39)
✔ РСЗВ - 792 (+1)
✔ засоби ППО - 533 (+0)
✔ літаків - 315 (+0)
✔ гелікоптерів - 316 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29)
✔ крилаті ракети - 1529 (+11)
✔ кораблі / катери - 20 (+0)
✔ підводні човни - 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17)
✔ спеціальна техніка - 925 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 276670 (+400) осіб
✔ танків - 4672 (+5)
✔ бойових броньованих машин - 8946 (+19)
✔ артилерійських систем - 6299(+39)
✔ РСЗВ - 792 (+1)
✔ засоби ППО - 533 (+0)
✔ літаків - 315 (+0)
✔ гелікоптерів - 316 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29)
✔ крилаті ракети - 1529 (+11)
✔ кораблі / катери - 20 (+0)
✔ підводні човни - 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17)
✔ спеціальна техніка - 925 (+7).
Дані уточнюються.
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