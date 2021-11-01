На Волині вночі розшукали чоловіка, який заблукав у лісі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



За інформацією від поліції, чоловік пішов з дому того дня і не повернувся, отож для його пошуків поблизу села Судче Камінь-Каширського району організували правоохоронців та вільний від чергування особовий склад підрозділу служби 101.



Спільними зусиллями о 02:40 людину вдалось віднайти у темному лісі.



До заходів від ДСНС області залучено 6 рятувальників та одна одиниця техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів залучались до проведення пошукових робіт людини, яка заблукала в лісі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За інформацією від поліції, чоловік пішов з дому того дня і не повернувся, отож для його пошуків поблизу села Судче Камінь-Каширського району організували правоохоронців та вільний від чергування особовий склад підрозділу служби 101.Спільними зусиллями о 02:40 людину вдалось віднайти у темному лісі.До заходів від ДСНС області залучено 6 рятувальників та одна одиниця техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію