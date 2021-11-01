На Волині вночі розшукали чоловіка, який заблукав у лісі
Сьогодні, 10:10
Рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів залучались до проведення пошукових робіт людини, яка заблукала в лісі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За інформацією від поліції, чоловік пішов з дому того дня і не повернувся, отож для його пошуків поблизу села Судче Камінь-Каширського району організували правоохоронців та вільний від чергування особовий склад підрозділу служби 101.
Спільними зусиллями о 02:40 людину вдалось віднайти у темному лісі.
До заходів від ДСНС області залучено 6 рятувальників та одна одиниця техніки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За інформацією від поліції, чоловік пішов з дому того дня і не повернувся, отож для його пошуків поблизу села Судче Камінь-Каширського району організували правоохоронців та вільний від чергування особовий склад підрозділу служби 101.
Спільними зусиллями о 02:40 людину вдалось віднайти у темному лісі.
До заходів від ДСНС області залучено 6 рятувальників та одна одиниця техніки.
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