Повернувся з Польщі боронити рідну землю: волинянину просять надати звання Героя України посмертно

Бернацькому Ігорю Леонідовичу, 23.07.1972 року народження, уродженцю м. Берестечко Луцького району.



Про це йдеться у



"Головний сержант, Бернацький Ігор Леонідович призваний на військову службу 9 березня 2022 року. Ігор щиро вболівав за долю України, тому повернувся із Польщі, де проживав і працював останні 6 років, аби пліч-о-пліч з українськими воїнами боронити рідну землю.



В ході тяжких боїв Ігор, отримавши поранення, прибув на евакуаційний пункт, та став допомагати вантажити найперше «тяжких» воїнів на евакуаційну машину. Помітивши ворожий танк, який насувався на них, він, разом із побратимом Олександром Цвидом, ціною власного життя прикрили від’їзд БМП із пораненими воїнами, таким чином, врятувавши їх.



Відданий військовій присязі на вірність українському народу, захищаючи Україну,



Бернацький Ігор Леонідович – справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду – Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно)", - йдеться в тексті петиції.



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