Як відкрити режим DFU на Apple iPhone 13 Pro*
Сьогодні, 10:45
Режим DFU (Device Firmware Update) на iPhone 13 Pro є одним з найпотужніших режимів, які можуть знадобитися користувачам при відновленні або оновленні прошивки пристрою. Цей режим дозволяє взаємодіяти безпосередньо з програмними компонентами iPhone і виконувати дії, які недоступні у звичайному режимі.
Важливо, що використання режиму DFU може призвести до втрати даних, тому переконайтеся, що у вас є резервні копії важливих файлів.
Ось як відкрити режим DFU на iPhone 13 Pro:
Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас встановлена остання версія iTunes на комп'ютері або Mac. Також переконайтеся, що у вас є відповідний кабель USB Lightning для підключення iPhone до комп'ютера.
Підключіть ваш iPhone 13 Pro до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
Запустіть iTunes (або Finder на MacOS Catalina і вище), якщо він не запускається автоматично після підключення iPhone.
На вашому iPhone 13 Pro затисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення та одночасно кнопку зниження гучності. Продовжуйте їх утримувати протягом 10 секунд.
Відпустіть кнопку увімкнення/вимкнення, але продовжуйте утримувати кнопку зниження гучності ще протягом 5 секунд. Якщо екран iPhone залишиться чорним, ви перейшли в режим DFU.
На комп'ютері ви побачите повідомлення про те, що iTunes (або Finder) виявив iPhone у режимі відновлення. Тепер ви можете виконувати різні дії, такі як відновлення мікропрограми або оновлення пристрою.
Відкриття режиму DFU на iPhone 13 Pro корисне, якщо вам потрібно зробити складні операції з пристроєм. Однак, будьте обережні, тому що це потужний режим, який може вплинути на роботу пристрою.
Якщо ви шукаєте б/в iPhone 13, щоб спробувати цей режим на практиці, зверніться до фахівців, які нададуть вам якісні пристрої з гарантією.
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Важливо, що використання режиму DFU може призвести до втрати даних, тому переконайтеся, що у вас є резервні копії важливих файлів.
Ось як відкрити режим DFU на iPhone 13 Pro:
Крок 1: Підготовка до процедури
Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас встановлена остання версія iTunes на комп'ютері або Mac. Також переконайтеся, що у вас є відповідний кабель USB Lightning для підключення iPhone до комп'ютера.
Крок 2: Підключення до комп'ютера
Підключіть ваш iPhone 13 Pro до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
Крок 3: Запуск iTunes (або Finder на macOS Catalina та вище)
Запустіть iTunes (або Finder на MacOS Catalina і вище), якщо він не запускається автоматично після підключення iPhone.
Крок 4: Вимкнення iPhone
На вашому iPhone 13 Pro затисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення та одночасно кнопку зниження гучності. Продовжуйте їх утримувати протягом 10 секунд.
Крок 5: Відпустіть кнопку увімкнення/вимкнення, але продовжуйте утримувати кнопку зниження гучності
Відпустіть кнопку увімкнення/вимкнення, але продовжуйте утримувати кнопку зниження гучності ще протягом 5 секунд. Якщо екран iPhone залишиться чорним, ви перейшли в режим DFU.
Крок 6: Підтвердження в iTunes (або Finder)
На комп'ютері ви побачите повідомлення про те, що iTunes (або Finder) виявив iPhone у режимі відновлення. Тепер ви можете виконувати різні дії, такі як відновлення мікропрограми або оновлення пристрою.
Висновок
Відкриття режиму DFU на iPhone 13 Pro корисне, якщо вам потрібно зробити складні операції з пристроєм. Однак, будьте обережні, тому що це потужний режим, який може вплинути на роботу пристрою.
Якщо ви шукаєте б/в iPhone 13, щоб спробувати цей режим на практиці, зверніться до фахівців, які нададуть вам якісні пристрої з гарантією.
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