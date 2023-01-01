«Наше завдання, щоб весь російський флот, відповідальний за обстріли, пішов на дно», – Данілов
Сьогодні, 11:15
Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському ABC, прокоментував операції щодо Чорноморського флоту рф, які успішно проводить Україна, зауваживши, що це питання безпеки інфраструктури України і стартувала ця стратегія з крейсеру "москва".
Про це передає УНН.
Інноваційними атаками з використанням хмар безпілотників і ракет українські оборонці кинули виклик російській перевазі в Чорному морі. Данилов підкреслює важливість цього нового сценарію.
"Я хотів би нагадати, що коли 13 квітня 2022 року армія використала наші ракети, щоб відправити до пекла крейсер "москва" - флагман Чорноморського флоту - це був початок усіх цих процесів", - пояснює він.
"Тримаючи путінські кораблі подалі від українських берегів, ми не дамо їм можливості запускати свої ракети по критично важливих містах та об'єктах інфраструктури зараз, коли наближається зима", - зауважив секретар РНБО.
"Наше завдання - зробити так, щоб весь флот, відповідальний за обстріли нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо", - підкреслює він.
Нагадаємо, що 22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф.
У Командуванні ССО зауважили, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це передає УНН.
Інноваційними атаками з використанням хмар безпілотників і ракет українські оборонці кинули виклик російській перевазі в Чорному морі. Данилов підкреслює важливість цього нового сценарію.
"Я хотів би нагадати, що коли 13 квітня 2022 року армія використала наші ракети, щоб відправити до пекла крейсер "москва" - флагман Чорноморського флоту - це був початок усіх цих процесів", - пояснює він.
"Тримаючи путінські кораблі подалі від українських берегів, ми не дамо їм можливості запускати свої ракети по критично важливих містах та об'єктах інфраструктури зараз, коли наближається зима", - зауважив секретар РНБО.
"Наше завдання - зробити так, щоб весь флот, відповідальний за обстріли нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо", - підкреслює він.
Нагадаємо, що 22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф.
У Командуванні ССО зауважили, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Майстерні на колесах: як бійці волинської бригади відновлюють військову техніку в зоні бойових дій
Сьогодні, 11:53
«Наше завдання, щоб весь російський флот, відповідальний за обстріли, пішов на дно», – Данілов
Сьогодні, 11:15
На Волині бус на смерть збив 47-річну жінку
Сьогодні, 10:50
Як відкрити режим DFU на Apple iPhone 13 Pro*
Сьогодні, 10:45
Медіа