«Наше завдання, щоб весь російський флот, відповідальний за обстріли, пішов на дно», – Данілов

Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському ABC, прокоментував операції щодо Чорноморського флоту рф, які успішно проводить Україна, зауваживши, що це питання безпеки інфраструктури України і стартувала ця стратегія з крейсеру "москва".



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Інноваційними атаками з використанням хмар безпілотників і ракет українські оборонці кинули виклик російській перевазі в Чорному морі. Данилов підкреслює важливість цього нового сценарію.



"Я хотів би нагадати, що коли 13 квітня 2022 року армія використала наші ракети, щоб відправити до пекла крейсер "москва" - флагман Чорноморського флоту - це був початок усіх цих процесів", - пояснює він.



"Тримаючи путінські кораблі подалі від українських берегів, ми не дамо їм можливості запускати свої ракети по критично важливих містах та об'єктах інфраструктури зараз, коли наближається зима", - зауважив секретар РНБО.



"Наше завдання - зробити так, щоб весь флот, відповідальний за обстріли нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо", - підкреслює він.



Нагадаємо, що 22 вересня



У Командуванні ССО зауважили, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОв інтерв'ю іспанському ABC, прокоментував операції щодо Чорноморського флоту рф, які успішно проводить Україна, зауваживши, що це питання безпеки інфраструктури України і стартувала ця стратегія з крейсеру "москва".Про це передає УНН Інноваційними атаками з використанням хмар безпілотників і ракет українські оборонці кинули виклик російській перевазі в Чорному морі. Данилов підкреслює важливість цього нового сценарію."Я хотів би нагадати, що коли 13 квітня 2022 року армія використала наші ракети, щоб відправити до пекла крейсер "москва" - флагман Чорноморського флоту - це був початок усіх цих процесів", - пояснює він."Тримаючи путінські кораблі подалі від українських берегів, ми не дамо їм можливості запускати свої ракети по критично важливих містах та об'єктах інфраструктури зараз, коли наближається зима", - зауважив секретар РНБО."Наше завдання - зробити так, щоб весь флот, відповідальний за обстріли нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо", - підкреслює він.Нагадаємо, що 22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів . Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф.У Командуванні ССО зауважили, що зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі.

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