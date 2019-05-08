Майстерні на колесах: як бійці волинської бригади відновлюють військову техніку в зоні бойових дій





Як вона працює — розповідає



Отримавши завдання мобільна група виїжджає за координатами. Якщо техніка не змогла покинути зону бойових дій, за ремонт механіки беруться, де доведеться. Інструменти та запчастини перевозять у закритому кузові на колесах, який у разі кількаденного ремонту перетворюється для них на дім.



Командир мобільної ремонтної групи Михайло до повномасштабного вторгнення служив у прикордонних військах, потім звільнився. У лютому 2022-го мобілізувався знову й одразу потрапив у ремонтну групу. Чоловік розповідає, що техніку полюбляє з дитинства. Його батько працював на тракторі у колгоспі ще за радянських часів. "Трактори від військової техніки майже не відрізняються, — каже Михайло. — У мене вдома трактор, а тут "мотолига" — майже як трактор". Так військові у побуті називають легкий броньований транспортер МТ-ЛБ.



На оперативні ремонти, каже Михайло, інколи група виїздить і щоночі, але коли роботи менше, то "крутять гайки" у більш спокійному темпі на рембазі. "Мені не важливо де ремонтувати: можу і посеред дороги, і посеред поля, — пояснює командир. — На машину ставиться кран-стріла і можемо будь-де двигун знімати. Усі необхідні ключі завжди на собі".



Взимку, говорить Михайло, щоб зігрітися, возять з собою переносний пальник — варять чай та каву. "Колись застрягли на півтора тижня, — згадує військовий. — На Харківщині діло було. Ремонтувати "мотолигу". Все міняли — і головки, і прокладки, бортову, гусениці переставляли, "перевзували" на нові. І все це лиш з однією машиною". Михайло додає: добре, що це було восени.



Найважче, каже командир, під обстрілами: треба одночасно і ремонтувати, і слухати, що і куди летить, слідкувати щоб не висіли безпілотники.



Механік ремонтної бригади Микола показує машину: "Це справжня майстерня на колесах. Болти, шурупи, гайки, шланги, запчастини, електроди, зварка, кладочки. Ось тут — кардани, а тут — ремені, підсилювач, пластини. Словом, усе що треба для роботи". Усе складено і підписано, щоб довго не шукати.



Микола теж служить з перших днів повномасштабного вторгнення. До війни останні двадцять років працював слюсарем. У військо пішов добровольцем. В ремонтну групу потрапив, бо мав військову спеціальність механік-водій. Чоловік розповідає: особисто він спеціалізується на ремонті "мотолиг". "Ремонтувати їх треба швидко, бо хлопці ж чекають щоб їхати на них, — каже механік. — Це така машина, яку можна ремонтувати будь-де, і у лісі, і в полі. Часто у них виходить з ладу коробка передач, або ходова. Радянська техніка частіше ламається. Ресурс уже свій "відходила". Воно ж і 1960-х, й інколи і 1950-х років виробництва буває, бувають і трохи новіші. Але ми намагаємось ремонтувати усе".



Механіки розповідають, що інколи група виїздить, щоб розібрати й частково знищену російську техніку: "Якщо запчастини підходять і вони не згоріли, ми їх забираємо. Наприклад, може бути попадання в муфту чи мотор, а коробка та ходова залишаються цілими. Це все можна потім використати, щоб відремонтувати іншу подібну машину".



Коли українські війська почали активно наступати на півдні та сході роботи у ремонтників побільшало, але, кажуть, помірно. Інколи пошкоджену техніку вдається вивезли з передової й відремонтувати десь в ангарі, а не у полі. З "передку" її підтягують спеціальними тралами. Попередньо зламану машину оглядає водій, який її переганяє. Інколи, кажуть механіки, після більш детального огляду виявляється, що поломка серйозніша, доводиться шукати як переправити таку техніку подалі від фронту на капітальний ремонт.



На ремонт до механіків також привезли легкий броньований колісний автомобіль Humvee. Він на балансі у першого стрілецького батальйону 14 ОМБр. Командир кулеметного взводу Роман розповідає, що на таких машинах їхній підрозділ виїжджає на передову. Задача — відпрацьовувати по російських позиціях і прикривати своїх бійців на завданнях.



У цього Humvee після чергового виїзду зламалась задня піввісь. Розлетівся механізм, що передає оберти на колесо. Своїми силами бійці полагодили авто, щоб витягнути з поля бою і довезти до ремонтників. "Це добре броньовані машини, витримують навіть постріли з протитанкових комплексів, але статись може що завгодно, — каже Роман. — Можна елементарно колесо пробити, або на міну наїхати".



На евакуйованому Humvee колесо обертається, але вже не має ні гальмівного шляху, ні приводу. Їде така машина лиш по асфальту. Якщо він застрягне, то витягнути цей Humvee зможе лиш такий самий Humvee, або БМП, каже Роман, бо його вага 8,5 тонн. Механіки беруться ремонтувати колесо.



Військовий з 14 ОМБр Олег — водій саме такого трала, який транспортує пошкоджену військову техніку з поля бою. З його напарником у війську у довоєнному житті вони були далекобійниками. Обоє за кермом майже по 40 років. "Для мене тут та сама робота, просто вантаж змінився, — каже Олег. — Ми привозимо, хлопці-механіки ремонтують". До війни чоловік працював у Європі, але 24-го лютого повернувся в Україну, 25-го — мобілізувався і вже був у підрозділі. "Це у нас зараз такі спецмашини, — показує на трал Олег. — Починали весною 2022-го ми з МАЗів. Тому прогрес точно іде".



Російський танк Т-72 БМ військові добули в бою. Він був пошкоджений, але у рембаті йому замінили мотор і трансмісію. Машина вже брала участь у боях "на нулі" з українського боку. Командир танку, Віктор, каже: "Непогано стріляє, хлопці задоволені, "кладемо" росіян тепер їхньою ж зброєю".



Нині механіки цьому танку підлагодили гармату. Тепер він знову відправиться на фронт. "Вже хочемо спробувати як вона б’є та швиденько пристрілятися, — каже військовий. — Скучили за ним. Ремонтники нам наварили ще протикумулятивну броню. Дуже непогано. Нам подобається".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З перших днів повномасштабної війни у складі механізованих бригад ЗСУ роботу почали й мобільні ремонтні групи. Це майстерні на колесах, які відновлюють військову техніку в зоні бойових дій та у складних для ремонту умовах. Одна з таких ремгруп 14 окремої механізованої бригади нині - на Харківщині.Як вона працює — розповідає Суспільне Отримавши завдання мобільна група виїжджає за координатами. Якщо техніка не змогла покинути зону бойових дій, за ремонт механіки беруться, де доведеться. Інструменти та запчастини перевозять у закритому кузові на колесах, який у разі кількаденного ремонту перетворюється для них на дім.Командир мобільної ремонтної групидо повномасштабного вторгнення служив у прикордонних військах, потім звільнився. У лютому 2022-го мобілізувався знову й одразу потрапив у ремонтну групу. Чоловік розповідає, що техніку полюбляє з дитинства. Його батько працював на тракторі у колгоспі ще за радянських часів. "Трактори від військової техніки майже не відрізняються, — каже Михайло. — У мене вдома трактор, а тут "мотолига" — майже як трактор". Так військові у побуті називають легкий броньований транспортер МТ-ЛБ.На оперативні ремонти, каже Михайло, інколи група виїздить і щоночі, але коли роботи менше, то "крутять гайки" у більш спокійному темпі на рембазі. "Мені не важливо де ремонтувати: можу і посеред дороги, і посеред поля, — пояснює командир. — На машину ставиться кран-стріла і можемо будь-де двигун знімати. Усі необхідні ключі завжди на собі".Взимку, говорить Михайло, щоб зігрітися, возять з собою переносний пальник — варять чай та каву. "Колись застрягли на півтора тижня, — згадує військовий. — На Харківщині діло було. Ремонтувати "мотолигу". Все міняли — і головки, і прокладки, бортову, гусениці переставляли, "перевзували" на нові. І все це лиш з однією машиною". Михайло додає: добре, що це було восени.Найважче, каже командир, під обстрілами: треба одночасно і ремонтувати, і слухати, що і куди летить, слідкувати щоб не висіли безпілотники.Механік ремонтної бригадипоказує машину: "Це справжня майстерня на колесах. Болти, шурупи, гайки, шланги, запчастини, електроди, зварка, кладочки. Ось тут — кардани, а тут — ремені, підсилювач, пластини. Словом, усе що треба для роботи". Усе складено і підписано, щоб довго не шукати.Микола теж служить з перших днів повномасштабного вторгнення. До війни останні двадцять років працював слюсарем. У військо пішов добровольцем. В ремонтну групу потрапив, бо мав військову спеціальність механік-водій. Чоловік розповідає: особисто він спеціалізується на ремонті "мотолиг". "Ремонтувати їх треба швидко, бо хлопці ж чекають щоб їхати на них, — каже механік. — Це така машина, яку можна ремонтувати будь-де, і у лісі, і в полі. Часто у них виходить з ладу коробка передач, або ходова. Радянська техніка частіше ламається. Ресурс уже свій "відходила". Воно ж і 1960-х, й інколи і 1950-х років виробництва буває, бувають і трохи новіші. Але ми намагаємось ремонтувати усе".Механіки розповідають, що інколи група виїздить, щоб розібрати й частково знищену російську техніку: "Якщо запчастини підходять і вони не згоріли, ми їх забираємо. Наприклад, може бути попадання в муфту чи мотор, а коробка та ходова залишаються цілими. Це все можна потім використати, щоб відремонтувати іншу подібну машину".Коли українські війська почали активно наступати на півдні та сході роботи у ремонтників побільшало, але, кажуть, помірно. Інколи пошкоджену техніку вдається вивезли з передової й відремонтувати десь в ангарі, а не у полі. З "передку" її підтягують спеціальними тралами. Попередньо зламану машину оглядає водій, який її переганяє. Інколи, кажуть механіки, після більш детального огляду виявляється, що поломка серйозніша, доводиться шукати як переправити таку техніку подалі від фронту на капітальний ремонт.На ремонт до механіків також привезли легкий броньований колісний автомобіль Humvee. Він на балансі у першого стрілецького батальйону 14 ОМБр. Командир кулеметного взводурозповідає, що на таких машинах їхній підрозділ виїжджає на передову. Задача — відпрацьовувати по російських позиціях і прикривати своїх бійців на завданнях.У цього Humvee після чергового виїзду зламалась задня піввісь. Розлетівся механізм, що передає оберти на колесо. Своїми силами бійці полагодили авто, щоб витягнути з поля бою і довезти до ремонтників. "Це добре броньовані машини, витримують навіть постріли з протитанкових комплексів, але статись може що завгодно, — каже Роман. — Можна елементарно колесо пробити, або на міну наїхати".На евакуйованому Humvee колесо обертається, але вже не має ні гальмівного шляху, ні приводу. Їде така машина лиш по асфальту. Якщо він застрягне, то витягнути цей Humvee зможе лиш такий самий Humvee, або БМП, каже Роман, бо його вага 8,5 тонн. Механіки беруться ремонтувати колесо.Військовий з 14 ОМБр— водій саме такого трала, який транспортує пошкоджену військову техніку з поля бою. З його напарником у війську у довоєнному житті вони були далекобійниками. Обоє за кермом майже по 40 років. "Для мене тут та сама робота, просто вантаж змінився, — каже Олег. — Ми привозимо, хлопці-механіки ремонтують". До війни чоловік працював у Європі, але 24-го лютого повернувся в Україну, 25-го — мобілізувався і вже був у підрозділі. "Це у нас зараз такі спецмашини, — показує на трал Олег. — Починали весною 2022-го ми з МАЗів. Тому прогрес точно іде".Російський танк Т-72 БМ військові добули в бою. Він був пошкоджений, але у рембаті йому замінили мотор і трансмісію. Машина вже брала участь у боях "на нулі" з українського боку. Командир танку, Віктор, каже: "Непогано стріляє, хлопці задоволені, "кладемо" росіян тепер їхньою ж зброєю".Нині механіки цьому танку підлагодили гармату. Тепер він знову відправиться на фронт. "Вже хочемо спробувати як вона б’є та швиденько пристрілятися, — каже військовий. — Скучили за ним. Ремонтники нам наварили ще протикумулятивну броню. Дуже непогано. Нам подобається".

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