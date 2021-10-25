На Волині бус на смерть збив 47-річну жінку





Про це повідомили у поліції Волині, пише



70-річний водій Nissan допустив наїзд на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановлено – це 47-річна мешканка села Діброва Підгайцівської громади.



На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, водій за кермом був тверезий. Відомості слідчі внесуть до ЄРДР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині мікроавтобус збив жінку, травми виявилися несумісними з життям. Аварія трапилася сьогодні зранку, 26 вересня, неподалік села Борохів Луцького району.Про це повідомили у поліції Волині, пише ІА "Волинські новини" 70-річний водій Nissan допустив наїзд на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановлено – це 47-річна мешканка села Діброва Підгайцівської громади.На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, водій за кермом був тверезий. Відомості слідчі внесуть до ЄРДР.

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