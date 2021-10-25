На Волині бус на смерть збив 47-річну жінку

На Волині бус на смерть збив 47-річну жінку
На Волині мікроавтобус збив жінку, травми виявилися несумісними з життям. Аварія трапилася сьогодні зранку, 26 вересня, неподалік села Борохів Луцького району.

Про це повідомили у поліції Волині, пише ІА "Волинські новини".

70-річний водій Nissan допустив наїзд на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановлено – це 47-річна мешканка села Діброва Підгайцівської громади.

На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, водій за кермом був тверезий. Відомості слідчі внесуть до ЄРДР.


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Теги: Волинь, ДТП, пішохідка
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